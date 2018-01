Fundos cambiais: atenção para o risco A boa rentabilidade dos fundos cambiais, incrementada pela valorização do dólar em setembro, que chegou a bater R$ 1,86, não deve ser encarada com euforia pelos investidores. A aplicação continua sendo atraente apenas para quem tem dívidas corrigidas pela moeda estrangeira ou pretende viajar para o exterior. Isso porque, no longo prazo, a renda fixa sempre oferece um ganho melhor. Essa é a opinião da maioria dos administradores do mercado, que considera arriscado especular com esse tipo de produto por conta das oscilações do dólar. O gestor de Renda Fixa do ABN Amro, Eduardo Castro, afirma que é difícil convencer o investidor de que o produto não é apropriado quando se verifica um ganho tão bom, como no mês passado. De acordo com a prévia da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), enquanto os fundos cambiais tiveram um ganho nominal de 1,74%, os DI (pós-fixados) e os de renda fixa prefixados fecharam o mês com um ganho de 1,18% e 1,20%, respectivamente. Mas o investidor não deve analisar o fundo mês a mês, diz o diretor de Renda Fixa do BankBoston, Flávio Bojikian. Como o dólar oscila bastante, a carteira tanto pode apresentar ganho como perda. Isso, para o aplicador que tem dívida em moeda americana, não é motivo de aflição, pois o objetivo é seguir a variação do câmbio. Já para o investidor que entra no fundo para ter rentabilidade diferenciada, o risco é o de perder a oportunidade de ganhar o que outras aplicações oferecem. No ano, por exemplo, os fundos de renda fixa acumulam 12,88% diante de 10,14% dos cambiais. Além disso, a especulação exige conhecimento para entrar e sair do fundo no momento certo, diz Norival Wedekin, responsável pelos fundos de Renda Fixa do Deutsche Bank. P Cobrança do IR prejudica rentabilidade Até mesmo os investidores que têm dívida em dólar precisam ter cautela ao optar por um fundo cambial. Segundo o diretor da Sankt Gallen Investimentos, Gaspar Gasparian, a tributação pode comprometer o principal objetivo desse tipo de carteira, que é o de oferecer proteção ao investidor com relação à variação do dólar. Isso porque o Imposto de Renda não é cobrado somente sobre os juros, mas também sobre o ganho com uma eventual desvalorização do real, com alíquota de 20%. O cálculo é feito sobre o valor em reais. Um investidor que aplicasse hoje R$ 185 mil, equivalentes a US$ 100 mil, e passasse por uma desvalorização de 100% do real só resgataria US$ 90 mil. O IR seria de R$ 37 mil, e o ganho em reais seria de R$ 185 mil. Descontando o imposto, o investidor teria R$ 333 mil, ou seja, US$ 90 mil (R$ 333 mil dividido pelo dólar valorizado de R$ 3,70). Nessa situação, o aplicador com dívida em dólar estaria perdendo dinheiro.