Fundos cambiais devem perder atratividade Nos últimos meses, os fundos cambiais foram, de longe, a aplicação mais rentável do mercado. Em média, renderam 6,34% em julho e 29,72% no acumulado do ano. Perto desses números, os ganhos de quem aplicou em renda fixa, por exemplo, parecem muito pequenos: 1,38% em julho e 8% no ano. Fundos de ações, por sua vez, foram a opção mais desvantajosa. O Ibovespa, índice que mede a valorização das ações da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou queda de 5,53% em julho e quase 10% entre janeiro e julho. Veja os números mais detalhados no Ranking de Aplicações Financeiras do Finanças Pessoais (link abaixo). Para o investidor comum, o fato curioso é que durante quase todo o período os especialistas e analistas de mercado desaconselhavam as aplicações atreladas à variação do câmbio. A orientação se devia ao grande riscos de oscilações, associado à crise argentina. Quem arriscou e desafiou os analistas acabou fazendo excelente negócio. Mas daqui para a frente, tudo indica que essa não será mais a estratégia acertada. Hoje, o consenso do mercado é de que a tendência de alta do dólar não deve prosseguir no médio prazo. Por mais que no meio do caminho ocorram novas disparadas e grandes oscilações, sobretudo em caso de moratória argentina, a maioria dos analistas espera um patamar de equilíbrio entre R$ 2,30 e 2,40 no final do ano, refletindo menos a crise argentina e mais a economia brasileira. A se confirmar esse cenário, alertam os analistas, quem mantiver seus recursos em aplicações cambiais chegará ao final do ano sem ganhos significativos. José Antonio Priscinotti, diretor de gestão de recursos do Grupo Sudameris, considera os fundos de renda fixa uma opção mais atraente para o poupador para os próximos meses. Considerando uma rentabilidade mensal de 1,3%, estes fundos poderão proporcionar um ganho da 6,7% entre agosto e dezembro. "Acreditar na continuidade da alta do dólar é uma aposta arriscada demais", afirma Priscinotti. Para César Ferraz, gestor de fundos DI e cambiais do ABN-Amro Asset Management, é importante ter bem claros os objetivos do investimento. Se o propósito é formar uma poupança pessoal, com prazo superior a seis meses, os fundos cambiais não são uma aplicação aconselhável. A aplicação pode ser interessante apenas para quem tem perfil de especulador, isto é, está disposto a fazer apostas e correr riscos no curto prazo. Outros Fundos Se por um lado os fundos cambiais tiveram destaque como os mais rentáveis, de outro os fundos DI (pós-fixados) têm chamado a atenção pela forte entrada de recursos. Essas entradas teriam vindo de fundos de renda fixa e outras aplicações, sobretudo pré-fixadas. Mais do que a lucratividade, o que vem atraindo os investidores para estes fundos - os mais conservadores do mercado - é a segurança, em um momento de instabilidades econômicas. Os fundos de ações, por sua vez, sofrem com as quedas - de negócios e de cotações - registradas na bolsa. Em julho, tiveram mais um saldo negativo. Alguns analistas consideram o momento bom para investir em ações, dadas as quedas acumuladas nos últimos meses. No entanto, como observa Ferraz, do ABN-Amro, "o problema é avaliar se o fundo do poço chegou ou se existe ainda espaço para mais quedas". A crise energética e seus efeitos ainda incertos sobre o a atividade e o desempenho das empresas, além das influências que podem vir da Argentina, têm sido os principais fatores a inibir os investidores.