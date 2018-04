Fundos cambiais em descompasso com alta do dólar Os investidores em fundos cambiais - carteiras compostas por títulos que rendem a variação do dólar mais determinada taxa de juros - ficaram frustrados com a rentabilidade em julho, mês em que o dólar disparou. Em tese, o rendimento médio de um fundo cambial deveria ter acompanhado a valorização do dólar, de 23,05%, no mês passado. Mas, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), o ganho médio não passou de 8,11%, pouco mais de um terço da variação cambial ao longo do mês. O descompasso tem a ver com o processo que abalou a rentabilidade dos fundos DI e de renda fixa em maio e junho: o ajuste diário das cotas pelo valor dos títulos em carteira no mercado. Papéis cambiais, como as NBC-Es e as NTNs, em carteira chegaram a perder 30% de seu valor nos últimos meses, conta o tesoureiro do Banco Modal, Flávio Stanger. Daí por que, mesmo com a forte puxada dos preços do dólar, os cotistas não embolsaram toda essa valorização, explica. A desvalorização do título se dá pelo efeito da alta dos juros na contabilização do valor dos títulos a valor presente. Simplificando, o valor do papel na data de vencimento é conhecido. Desta forma, quando ocorre uma alta dos juros, o ajuste do rendimento do título é feito pela queda de seu valor no momento presente. Como os juros subiram, os títulos de renda fixa, em reais ou dólares, estão perdendo valor em termos presentes. No vencimento, seu valor será o acertado entre as partes, mas há perdas momentâneas, que devem ser recuperadas ao longo do tempo de maturação do título. Se os juros caírem, por sua vez, estes títulos sofreram aumento de preço em termos de valor presente. A elevação dos juros e conseqüente queda do valor presente dos títulos de renda fixa se deve, segundo o diretor da Sudameris Asset Management, Aury Ermel, ao temor dos investidores com o resgate desses papéis - grande parte deles com vencimento no próximo governo. A insegurança, portanto, é maior quanto mais longo for o prazo dos títulos. Para fugir desse risco e tentar atrair o investidor, o Sudameris lançou na semana passada o fundo Cambial Curto Prazo, forrado por papéis com vencimento de até 90 dias, comenta Ermel. Quanto mais curto o tempo de maturação, menor o risco dos títulos e menor a oscilação de seu valor presente diante das oscilações de juros.