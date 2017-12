Fundos cambiais: melhor rentabilidade no ano Os fundos cambiais encerram o ano no topo do ranking de investimentos. Na média, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Executivos de Mercado de Capitais (Ibmec), a rentabilidade bruta foi de 18,58%, levando-se em conta o rendimento do dia 27 de dezembro e projetando-se o ganho até o final do ano. O segundo lugar no ranking é ocupado pelos fundos de renda fixa, com ganho bruto de 15,66%. Em seguida, vêm os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) para médias quantias, com rentabilidade bruta de 15,28%. Já o dólar paralelo acumula um ganho de 10,19%. A caderneta de poupança foi o único investimento de renda fixa que apresentou ganho abaixo da inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) no acumulado ano. O ganho acumulado na caderneta é de 8,39% contra uma inflação de 9,95%. Cenário externo instável favoreceu cambiais e renda fixa A instabilidade no cenário externo provocada pela insegurança do investidor em relação ao ritmo de desaquecimento da atividade econômica dos Estados Unidos, a alta do preço do petróleo e a crise na Argentina motivou uma alta do dólar durante o ano. Em momentos de incerteza, os investidores migram de ativos de maior risco, como as aplicações em países emergentes, para ativos de menor risco. No Brasil, isso se traduz na saída de dólares, com conseqüente elevação nas cotações da moeda. Foi o que provocou a forte valorização dos fundos cambiais, já que a carteira desses ativos é formada por papéis atrelados à variação do câmbio mais uma taxa de juros. Também devido ao cenário de incertezas no exterior, o governo manteve os juros reais num patamar relativamente elevado, mesmo com inflação controlada e equilíbrio nas contas públicas. Com isso, as aplicações de renda fixa tiveram rendimento expressivo. Ações em baixa em 2000 Mas o mercado acionário sofreu queda em 2000. De acordo com Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, os fundamentos internos eram consistentes para um bom resultado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesse ano. "Mas o Brasil foi uma ilha no meio da instabilidade do cenário externo e não conseguiu resistir", afirma. O Ibovespa - índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa - fechou o ano em baixa de 10,72%. Os fundos de ações, na média, terminam o ano com queda de 3,31%. A baixa expressiva da Nasdaq - bolsa dos EUA que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet -prejudicou ainda mais o desempenho da Bovespa. Em 2000, até o dia 27 de dezembro, a queda da Nasdaq foi de 37,59%. "A Nasdaq é um mercado novo e com empresas novas, ou seja, não havia um histórico para que se pudesse traçar perspectivas mais exatas do potencial de ganho com esses investimentos. Em função disso, os analistas erraram nas projeções do preço justo das ações desse mercado e pagaram muito caro pelos papéis na expectativa de conseguirem altos lucros", explica Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management.