Fundos cambiais rendem 8,33% em maio De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid), os fundos referenciados câmbio, que acompanham a variação do dólar, registraram o maior ganho nominal em maio, de 8,33%. Esse resultado foi favorecido pelas consecutivas altas da moeda norte-americana, que bateu recordes de cotação desde a implantação do Plano Real durante as duas últimas semanas do mês. E maio, o dólar oficial acumulou um rendimento de 8,02%, sendo que a maior cotação de fechamento foi atingida no dia 31, R$ 2,3600. Vale destacar que a carteira dos fundos cambiais é formada por títulos públicos federais que pagam uma taxa de juros mais a variação do dólar. Em segundo lugar, mas com rendimento bem inferior, estão os fundos DI, agora chamados de referenciados DI. Esses fundos, por serem pós-fixados, têm a característica de seguir o mais próximo possível as taxas de juros negociadas entre os bancos, ou seja, os Certificados de Depósitos Interbancário (CDI). Segundo a Anbid, o ganho bruto no mês de maio foi de 1,26%. Quase que equiparados, aparecem os fundos de renda fixa, fundos que seguem uma taxa de juros prefixada, com ativos de baixo risco de crédito e sem alavancagem. O ganho nominal registrado por esses fundos no mês de maio foi de 1,25%. Fundos de energia são afetados pela crise Os fundos de ações registram os piores resultados, com destaque para os fundos setoriais de energia que acumularam as baixas mais fortes. Os fundos de ações indexados ao Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - registraram uma perda de 3,41%, enquanto os fundos setoriais de energia terminaram o mês de maio com uma baixa de 5,32%. O mercado acionário foi influenciado de forma negativa pelas incertezas em relação à economia argentina à extensão da crise política interna. A tendência é que, em momentos de instabilidade, os investidores migrem de ativos mais arriscados - nesse caso, as ações -, alocando seus recursos em ativos mais seguros - o dólar. A crise de escassez de energia no Brasil também foi motivo para a baixa no preço das ações. Segundo os analistas, sem energia, as perspectivas de crescimento para a economia ficam comprometidas, o que provoca queda no lucro das empresas e isso tem impacto no preço das ações (veja mais informações nos links abaixo). Para as empresas do setor de energia, esse impacto é ainda maior.