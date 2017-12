Fundos cambiais renderam 24,73% no semestre Contrariando todas as análises e projeções feitas nos últimos meses de 2000 sobre a rentabilidade dos investimentos em fundos, os cambiais registraram os melhores ganhos no primeiro semestre deste ano. A aposta da maioria dos analistas era nos fundos de renda fixa - que pagam juros prefixados de títulos da dívida do governo - e também nos fundos de ações. Diante da controvérsia dos fatos e projeções, deu-se bem quem depositou os recursos nos fundos cambiais. Segundo dados do ranking semestral da análise da indústria de fundos de investimento realizada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), eles registraram uma rentabilidade de 24,73% . Bem abaixo ficaram os fundos DI - que acompanham as taxas negociadas entre os bancos, portanto são favorecidos quando dos juros sobem - com uma valorização de 7,46%. Logo após aparecem os fundos de renda fixa, com um ganho de 7,05%. Amargando a lanterninha aparecem os fundos de ações indexados ao Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - com uma perda de 6,11%. Cenário econômico surpreendeu e favoreceu cambiais Esperava-se um ano de estabilidade e crescimento econômico, com redução nas oscilações dos mercados e do nível de risco das aplicações de modo geral. Dessa forma, os fundos de renda fixa seriam beneficiados por conta da tendência de queda da taxa de juros básica da economia - Selic - ao longo desse ano. Já os fundos de ações seriam favorecidos pela expectativa de retomada do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e estabilidade econômica com as taxas de inflação sob controle. No entanto, não foi esse o desenrolar dos acontecimentos nos primeiros seis meses de 2001. A situação da crise econômica da Argentina agravou-se ao longo desses meses a ponto de se tornar iminente o anúncio de insolvência do país. Também surgiu a crise energética e a persistente desaceleração da economia dos EUA. Com isso, o que se observou foi a escalada do dólar a patamares que superaram (e muito) as projeções feitas no final do ano passado. Esperava-se que a cotação ficasse em torno de R$ 2,10 para o final deste ano. Como paliativo para segurar a alta do dólar e não comprometer as metas de inflação, o Banco Central optou por elevar os juros da economia a partir do mês de março. Foram três elevações de 0,5 ponto porcentual e, recentemente, uma elevação de 1,5 ponto porcentual em junho. Em janeiro, a Selic estava em 15,25% e agora está em 18,25% ao ano. Diante disso, no caso de quem aplicou em renda fixa, os gestores que conseguiram visualizar esse cenário puderam compor sua carteira já com a elevação dos juros embutida no papéis, obtendo bons retornos no investimento. Já os fundos DI são favorecidos diretamente com a elevação da Selic porque eles carregam esse aumento na remuneração do papéis. Veja no link abaixo as principais dicas ao escolher um fundo de investimento que atenda às suas necessidades.