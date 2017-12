Fundos cambiais: rendimento menor em julho O dólar passou a manhã com tendência de baixa, devido ao fluxo cambial positivo - entrada de recursos maior do que a saída. Há pouco estava cotado em R$ 1,7940. Uma queda de 0,41% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8015. Na maioria, essas entradas são de investimentos diretos e de captações feitas por empresas fora do País. A queda do dólar oficial é de 0,55% no mês de julho, até o dia 20. Por conta disso, os fundos cambiais devem ter rentabilidade menor esse mês, pois seguem a variação da moeda norte-americana. Esse investimento só é seguro para quem tem dívidas em dólar pois, mesmo que apresente rendimento menor, o resultado final da aplicação no período não prejudicará o objetivo do investidor, que é pagar a dívida. Quem busca segurança deve investir em fundo pós-fixado, que segue a variação das taxas de juros. Em qualquer período que seja feito o resgate, o investidor não perderá nada do que aplicou. Como ainda existe a expectativa de uma pequena redução das taxas de juros, até o final do ano, alguns fundos de renda fixa prefixados podem apresentar um rendimento mais atraente que os pós-fixados. Mas isso vai depender da distribuição da carteira entre títulos que têm prazos variados. Aqueles que têm papéis mais longos tendem a ganhar mais do que os que êm papéis mais curtos, caso os juros caiam mais. O investidor deve estar atento a isso na hora de aplicar seus recursos.