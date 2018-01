Fundos captam R$ 8,9 bi em março; carteiras prefixadas lideram Os fundos de investimento registraram captação líquida de R$ 8,9 bilhões em março, o que representa um crescimento de 1,48% em relação ao mês anterior e de 3,05% no primeiro trimestre de 2005, informou a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Com o resultado apurado no mês passado, o patrimônio total dos fundos atingiu R$ 630,9 bilhões. Em 2005, a captação líquida é positiva em R$ 18 bilhões. Os fundos de renda fixa prefixada foram os destaques, com captação de R$ 5,2 bilhões, seguidos dos fundos DIs (com rentabilidade corrigida por juros pós-fixados), com R$ 3,6 bilhões, e curto prazo, com R$ 748 milhões. Os fundos de previdência e os cambiais também apresentaram captação líquida positiva, de R$ 212 milhões e R$ 106 milhões, respectivamente. Entre os que apresentaram resgates em março estão os Fiex, com R$ 491 milhões, multimercados (R$ 190 milhões) e ações (R$ 131 milhões). A Anbid ressaltou que, apesar de março ter apresentado volatilidade (oscilação) um pouco maior, a rentabilidade da indústria continuou satisfatória. As adaptações previstas na Instrução 409 da CVM, segundo a associação, foram feitas de forma tranqüila. "Nos meses de fevereiro e março, o destaque foi a ampliação na captação de clientes corporate, institucionais e de private banking", acrescenta. Na visão da Anbid, a captação dos fundos em março indica que a percepção dos investidores foi positiva, "tanto no que diz respeito às inovações trazidas pela Instrução 409 da CVM quanto pela perspectiva de ganhos com a isenção tributária para investimentos de longo prazo."