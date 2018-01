Fundos CL: ranking maiores Os dez fundos carteira livre de maior patrimônio tiveram desempenho positivo no ranking de abril, segundo estudo elaborado pelo Laboratório de Finanças da FEA-USP (Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo), com base no índice de Sharpe. Este estudo ainda preserva a antiga classificação separada entre fundos de ações e carteira livre. Oficialmente, estes grupos estão agora numa única categoria de fundos de ações. Neste grupo, os fundos que tiveram melhor desempenho em doze meses foram os Dynamo Puma CL (0,168), Opportunity Institucional (0,106) e Opportunity Lógica II (0,083). Pelo critério de seletividade (Índice de Jensen), os três melhores fundos no grupo dos de maior patrimônio foram os Opportunity Institucional (0,141%), Dynamo Puma CL (0,119) e Opportunity Lógica II (0,103%). Este índice mede a capacidade do administrador na seleção de papéis. Pelo critério de capacidade de antecipação dos movimentos do mercado (Índice de Timing), as carteiras com melhor desempenho neste grupo foram Brasil Private Equity (0,506), Opportunity Institucional (-0,155) e Dynamo Puma CL (-0,391). Considerando o VTM (VAR - Value at Risk), os três melhores fundos de ações carteira livre no grupo dos de maior patrimônio, avaliados pelo critério de menor risco, são Dynamo Puma CL (R$ 963,07), Bradesco Templeton FVL (R$ 953,60) e Opportunity Institucional (R$907,91). O VTM indica o valor teórico mínimo (em reais) que o cotista terá ao final de um mês de aplicação de R$ 1 mil, com 95% de probabilidade. Destaque que o Dinamo Puma CL conseguiu o melhor resultado em Sharpe e também no VTM, que é bom medidor de risco. Isso é um bom resultado para a carteira. Veja na seqüência quais foram os melhores fundos de ações carteira livre em toda a indústria nos doze meses finalizados em abril. Este outro estudo considera todos os fundos e não apenas os de maior patrimônio. Tabela 1-A - Ranking de abril/00 dos dez maiores fundos de ações CL por patrimônio - Índices de Sharpe Fundo Patr. Líq. R$ milhões Sharpe Dynamo Puma CL 514,852 0,168 Opportunity Lógica II 490,340 0,083 Bradesco Templeton FVL 270,386 0,015 Brasil Private Equity 257,923 0,035 Itaú Carteira Livre 171,191 0,037 BB Ações Índice 166,566 0,029 Fator Sinergia CL 155,040 0,072 Caixa CL Índice 141,041 0,034 Boston Priv. Ibov. Plus FIA 110,019 0,044 Opportunity Institucional 105,739 0,106 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 1-B - Ranking de abril/00 dos dez maiores fundos de ações carteira livre por patrimônio Jensen e Timing Fundo Jensen % Timing Dynamo Puma CL 0,119 -0,391 Opportunity Lógica II 0,103 -1,434 Bradesco Templeton FVL 0,001 -1,471 Brasil Private Equity 0,053 0,506 Itaú Carteira Livre 0,016 -0,429 BB Ações Índice 0,000 -1,519 Fator Sinergia CL 0,066 -2,894 Caixa CL Índice 0,011 -1,496 Boston Priv. Ibovespa Plus FIA 0,021 -1,161 Opportunity Institucional 0,141 -0,155 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 1-C - Ranking abril/00 dos dez maiores fundos de ações carteira livre por patrimônio VTM (R$) Fundo VTM (R$) Dynamo Puma CL 963,073 Opportunity Lógica II 869,551 Bradesco Templeton FVL 953,604 Brasil Private Equity 886,923 Itaú Carteira Livre 871,847 BB Ações Índice 872,900 Fator Sinergia Cart_ Livre 874,380 Caixa CL Índice 872,452 Boston Priv. Ibovespa Plus FIA 876,764 Opportunity Institucional 907,914 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP)