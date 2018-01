Fundos CL: ranking melhores Incluindo toda a indústria de fundos de ações carteira livre, os melhores desempenhos em doze meses, completados em abril, ficaram com os fundos Majest CL (0,200), Itaú Private Ações I - FICFITVM (0,185) e IP Participações (0,185), segundo o Índice de Sharpe, do Guia de Fundos da FEA-USP. Pelo critério de seletividade (Jensen, tabela 3), os melhores desempenhos de toda a indústria dos fundos de ações carteira livre ficaram com Majest CL (0,485%), Atrium CL (0,309%)e Compacta CL (0,265%). Este índice mede a capacidade do administrador na seleção de papéis. Pelo Índice de Timing (tabela 4), os fundos Dynamo Cougar (2,296), Majest CL (2,139) e Chase Small Cap CL (2,105) tiveram o melhor desempenho no período na capacidade de prever os movimentos do mercado. Pelo VTM (tabela 5), o Credibanco Allocation CL (R$ 1.000,65) conseguiu o melhor resultado, seguido pelo Santa Fé Aquarius (R$ 997,28) e pelo Dynamo Puma CL (R$ 963,07). E no link abaixo está o acesso para a apresentação completa do estudo do Laboratório de Finanças sobre os fundos de renda variável (ações e carteira livre). Tabela 2 - Ranking abril/00 dos fundos de ações carteira livre - Índice de Sharpe Fundo Sharpe Majest CL 0,200 Itaú Private Ações I - FICFITVM 0,185 IP Participações 0,185 IP Part. Institucional - CL 0,184 Dynamo Cougar 0,181 Dynamo Puma CL 0,168 Boston Small Cap Valuation 0,143 Compacta CL 0,136 Access 0,129 Título FIA 0,114 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 3 - Ranking abril/00 dos fundos de ações carteira livre - Índice de Jensen Fundo Jensen (%) Majest CL 0,485 Atrium CL 0,309 Compacta CL 0,265 Boreal Ações II 0,265 Prosper Adinvest 0,227 Itaú Insetonix 0,224 Access 0,204 IP Part. Institucional - CL 0,203 IP Participações 0,200 Itaú Private Ações I - FICFITVM 0,197 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 4 - Ranking abril/00 dos fundos de ações carteira livre - Índice de Timing Fundo Timing Dynamo Cougar 2,296 Majest CL 2,139 Chase Small Cap CL 2,105 IP Part. Institucional - CL 1,315 IP Participações 1,120 Itaú Private Ações I - FICFITVM 1,060 Matrix Ações 1,044 BCN Alliance Focus 1,041 Itaú Private Ações M- FICFITVM 1,018 Linear Leopardo - CL 0,617 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 5 - Ranking abril/00 dos fundos de ações carteira livre - Por VTM (R$) Fundo VTM (R$) Prosper Access CL 997,89 Brasil Private Equity 988,24 Tática Strategy 967,56 Pactual Fenix 946,67 IP Part. Institucional - CL 944,22 IP Participações 938,55 Aquarius FI Santa Fé 938,04 Fator Sinergia CL 935,11 Chase Small Cap CL 933,30 Chase Private Sector 932,20 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP)