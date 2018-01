Fundos cobram taxa de administração As instituições que fazem a administração e a gestão da carteira dos fundos de investimentos são remuneradas através da chamada taxa de administração. Esta taxa deve ser discriminada no momento em que o investidor assina o contrato, embora possa ser alterada ao longo do tempo. Taxas maiores reduzem o rendimento do investidor, naturalmente. Fundos de investimento de renda variável voltados para grandes investidores podem cobrar também taxa de performance, quando o retorno garantido ao investidor superar determinado patamar estabelecido entre as partes. A performance é, portanto, um prêmio pago ao gestor que conseguir melhor desempenho. A legislação permite que apenas os fundos com aplicação mínima individual acima de R$ 50 mil possam cobrar taxa de performance. Os fundos de renda variável que tinham taxa de performance antes desta regra de aplicação mínima podem continuar cobrando este adicional, desde que o cotista tenha conhecimento. O fim da cobrança de taxa de performance dos fundos destinados ao varejo provocou uma alta generalizada das taxas de administração. Mais informações sobre as taxas que remuneram gestores e administradores de fundos de investimentos podem ser encontradas nos links abaixo.