Fundos com dividendo têm boa rentabilidade No mercado de ações, os fundos de dividendos - parte do lucro das empresas que é dividida entre os acionistas - apresentam-se como opção para quem quer diminuir o impacto das fortes oscilações que dominam este segmento, principalmente em períodos de instabilidade. Isso porque a carteira destes fundo é composta por ações de empresas consolidadas, com crescimento de mercado estabilizado, que tendem a ficar menos expostas às turbulências dos mercados financeiros doméstico e internacional. Além disso, em períodos de crise, costumam apresentar rendimento superior ao do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - já que, ao ganho da carteira, é adicionado o dividendo pago pela companhia. Para se ter uma idéia, a maioria dos fundos de dividendos está com resultado positivo, enquanto o Índice acumula baixa de 15,85% neste ano, até sexta-feira (ver tabela abaixo). Analistas apontam boas características "Essas aplicações são uma boa opção de investimento em tempos de crise, pois contam com portfólio (carteira) diversificado e não acompanham o Ibovespa", explica o gestor de Fundos do BBM Asset Management, Hegler Horta. Para o gestor de recursos da Lloyds Asset Management (LAM), André Caminada, é um fundo que aproveita as oportunidades e é mais flexível. "Não é necessário estar com 100% do patrimônio investido em ações e, quando não existe opção entre as empresas, parte dos recursos vai para o CDI." "Empresas com crescimento mais estável são mais maduras e têm alta geração de caixa, mas não precisam reinvestir no negócio, por isso distribuem parte dos lucros", afirma o administrador de Fundos do Unibanco Asset Management, Ronaldo Patah. Segundo o gestor do Fundo Safra Multidividendos, Marcelo Faria, a capacidade de geração de caixa das empresas que distribuem dividendos também não é afetada por crises econômicas, pelo menos num primeiro momento. "As companhias estão conseguindo manter bom nível de distribuição, algumas até tiveram resultados em seus balanços financeiros melhores que os esperados", lembra. As ações desse tipo de companhia também são recomendadas como investimento pelos gestores porque elas não são tão afetadas pelos movimentos bruscos como as do setor de telecomunicações. Entre as favoritas dos especialistas, estão Souza Cruz, CSN, Telemig, Fosfértil e bancos Bradesco e Itaú. "Por ser emitidos por empresas estáveis, em geral os papéis acompanham de forma mais lenta tanto a alta como a baixa da Bolsa, porém é um movimento mais consistente", argumenta Caminada, da LAM. Dificuldade na composição das carteiras Porém, saber definir quais papéis irão compor a carteira do fundo é fundamental para a obtenção do resultado desejado, esclarece Patah, do Unibanco. Os analistas destacam que esta escolha de ações não é uma tarefa fácil para os especialistas por causa dos constantes fechamentos de capital de empresas boas pagadoras de dividendos. Pelos dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), apenas no ano passado 54 empresas cancelaram seus registros de emissão de papéis em Bolsa. Neste ano, dois registros foram cancelados e existem mais 12 pedidos em análise ou andamento, segundo dados divulgados pela autarquia. Entre as companhias em busca da porta de saída do mercado de capitais, está a Bompreço Supermercado do Nordeste, que costumava pagar bons dividendos, segundo especialistas. Várias empresas já anunciaram a intenção de cancelar emissões na Bolsa, entre elas a Ferro Ligas e a Sibra. Risco do mercado de ações Mas, antes de levar em conta as características específicas destes fundos, o investidor deve estar ciente dos riscos do mercado de ações, ou seja, o preço dos papéis pode cair e o investidor verá seu patrimônio reduzido. Portanto, também neste caso, quem aplica em um fundo de dividendos deve ter disponibilidade de tempo, o que significa que o resgate dos recursos não deve ter uma data definida. Assim, o investidor poderá esperar o tempo que for necessário para sacar sua aplicação. Onde investir As opções ofertadas pelo mercado Fundo Aplicação Mínima (R$) Taxa de administração (% ao ano) Rentabilidade no ano (%)* BBM Dividendos 20 mil 1,0 17,84 Dreyfus Brascan Income 100 mil 3,0 9,83 Lloyds Uce Upper 5 mil 1,5 10,85 Safra Multidividendos 100 (internet) e 2 mil (rede) 1,0 9,67 Sudameris CL Dividendo 1 mil 4,0 -6,86 Unibanco Private Dividendos 50 mil 1,5 18,00 * Acumulada até 28 de agosto Fontes: instituições e site www.fortuna.com.br