Fundos começam a deixar a Ásia em direção à Europa Os fundos de investimento começam a deixar a Ásia e direcionar seus recursos a papéis europeus. O saldo do fluxo de recursos investidos na Ásia foi negativo em US$ 39 milhões na semana que terminou em 30 de janeiro, informou o UBS. Para a Europa Continental e Grã-Bretanha, houve fluxo positivo de US$ 405 milhões. O UBS avaliou ainda que a Grã-Bretanha tornou-se o principal destino dos fundos que deixaram a Europa. Os EUA sofreram uma saída líquida de US$ 921 milhões na última semana de janeiro.