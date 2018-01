Fundos da Petrobras apresentam bom ganho Os fundos da Petrobrás, formados pelos papéis ordinários (ON, com direito a voto) da estatal, acumulam um bom rendimento no ano. Segundo a Associação Nacional de Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do FGTS rendem, em média, 15,18%; os fundos com recursos próprios, 15,10%. Se considerarmos a rentabilidade dos fundos desde sua formação, rendem 62,08% e 63,27%, respectivamente. Os gestores dizem que a venda pulverizadas de ações a trabalhadores foi bem-sucedida por uma série de motivos. Primeiro, o rendimento dos fundos, provavelmente, será muito superior à correção sobre os recursos corrigidos pelo rendimento fixo do FGTS (TR mais 3% ao ano). Mais que isso, a rentabilidade é, no momento, atrativa, mesmo quando comparado ao mercado de ações como um todo. O governo também conseguiu, segundo eles, familiarizar o pequeno investidor com o mercado de ações. Com a possibilidade de aplicar recursos do FGTS, trabalhadores que nunca haviam conhecido o funcionamento de uma bolsa de valores puderam aprender sobre o assunto. Com o sucesso apurado, muitos deles tenderão a investir novamente, estimulando o mercado de ações. O sucesso do programa mostrou, ainda, que um processo de privatização com capital interno distribuído entre diversos acionistas pode ser bem sucedido e comenta-se que, em algum tempo, estatais como o Banco do Brasil e a Eletrobrás poderão passar pelo mesmo tipo de privatização.