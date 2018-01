Fundos da Petrobras são valorizados Os fundos de ações da Petrobras tiveram uma rentabilidade muito significativa desde quinta-feira da semana passada, dia em que começaram a render. Inicialmente tiveram uma valorização de cerca de 54%, considerando-se as variações decorrentes do preço do papel no mercado à vista em relação a seu preço no leilão, com o desconto de 20%. Até segunda, os fundos do Banespa e da Sul América , com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), acumularam uma rentabilidade de 54,78%. A cotação de ontem demonstrou que os fundos já renderam mais de 57%, como por exemplo os fundos do Banco do Brasil e do Banespa, que acumulam 57,34% de rentabilidade. As ações da empresa ainda demonstram uma pequena oscilação, mas sem comprometer a boa rentabilidade a longo prazo. Os fundos devem continuar seguindo fielmente a variação das ações da Petrobras, pois são quase inteiramente formados por elas. Isso facilita o acompanhamento do rendimento Os fundos com recursos próprios também têm rendimento semelhante aos do FGTS. Os do Bradesco, Banco do Brasil e BCN já renderam respectivamente 58,00%, 58,02% e 58,10%.