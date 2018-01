Fundos de ações com taxas menores A taxa de administração é o preço cobrado pelo administrador do fundo para gerenciar os recursos da carteira. E agora o quotista vai poder verificar exatamente o que está cobrando seu administrador, e comparar com o custo de outros fundos. É que a CVM colocou em seu endereço na Internet a tabela completa com todos os fundos de investimento em ações aprovados pela autarquia e suas taxas de administração. A nova lista já segue a Instrução 302, que tornou mais rígidos os padrões de conduta dos gestores de fundos e incluiu uma série de novas exigências. Um levantamento feito pela Agência Estado mostra que a taxa de administração média dos fundos que não cobram performance é de 2,40% ao ano. A mediana, ou seja, a observação mais freqüente na série, é de 2,00%. A taxa de performance é um percentual adicional que o administrador recebe quando o resultado do fundo supera um patamar de rentabilidade, de acordo com o regulamento da carteira. A lista tem 466 fundos de investimento em títulos e valores mobiliários, dos quais 328 não cobram taxa de performance. Nem todos os fundos estão em funcionamento. O banco pode solicitar o registro junto à CVM e não colocá-lo na ativa. O estudo "Taxas de Performance e Desempenho de Fundos de Ações", elaborado em outubro de 1999 pelo professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) e PhD em finanças pela Universidade de Stanford, Antonio Zoratto Sanvicente, mostrava uma taxa média de 3,21%. Foi utilizada, então, uma amostra de 279 fundos de ações, dentre os quais 167 não cobravam taxa de performance. Entre os dois levantamentos há uma queda de 25% nas taxas de administração, embora a comparação seja prejudicada pela diferença de tamanho das duas amostras. Do total de fundos que cobram administração, há 147 cujas taxas estão abaixo de 2% e 181 cujos preços são superiores. Há também um grupo de 19 fundos que simplesmente não cobram taxa de administração e, portanto, pagam a gestão de seus fundos com contrapartida dos clientes proveniente de outras áreas da instituição. Concorrência faz taxas caírem Segundo especialistas no setor, o resultado é consistente com a tendência na indústria de fundos. As taxas de administração cobradas pelos administradores de recursos despencaram com a entrada de novos concorrentes estrangeiros. O quadro é mais acirrado entre os gestores de grandes montantes, como os administradores que prestam serviços para fundos de pensão. A expectativa, inclusive, é que a queda nas taxas de administração leve ao desaparecimento de muitos gestores, especialmente os menores. Sem volume, esses administradores não conseguiriam fazer frente a seus custos, diante da queda generalizada das taxas de administração.