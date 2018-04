Fundos de ações da América Latina têm maior perda em 9 anos O total de recursos dos fundos de ações dedicados à América Latina está abaixo da marca de US$ 900 milhões, o mais baixo desde 1993, e bem inferior aos US$ 4,36 bilhões sob administração no final de 1997, segundo relatório da Merrill Lynch. Os resgates bateram recorde histórico nas 4 semanas que terminaram em 14 de agosto. O desempenho fraco das bolsas regionais, em queda de quase 27% em dólar nos últimos doze meses, de acordo com o Morgan Stanley Capital International, explica boa parte do declínio dos fundos nos últimos tempos. No entanto, a rapidez dos recentes resgates é diferente de qualquer outra ocorrida na região desde que os mercados se abriram para o capital estrangeiro. O relatório da Merrill Lynch observa que os resgates líquidos atuais como porcentagem dos ativos sob administração estão mais altos do que os níveis verificados em outros pontos culminantes de crises na década passada; da crise do peso mexicano no final de 1994 ao período seguinte aos ataques de 11 de setembro e ao calote da dívida da Argentina em dezembro passado. "Pela primeira vez há uma sensação de pânico entre os investidores de varejo nos Estados Unidos com relação aos ativos na América Latina", diz o relatório. Os investidores na região não estão se comportando de modo diferente. Os resgates por investidores locais no Brasil alcançaram US$ 11,6 bilhões na primeira metade deste ano, enquanto US$ 1,64 bilhão saiu da Argentina no mesmo período, de acordo com um estudo publicado pela Thomson Invest Tracker em julho. Em condições normais, esse tipo de comportamento seria associado à chamada "capitulação" dos investidores individuais, um sinal para os profissionais e para os caçadores de ações baratas que os mercados estão no fundo do poço ou próximos a isso e, consequentemente, bons para compra. O problema para alguns investidores é que essas aparentes pechinchas embutem incertezas políticas e econômicas que não podem ser medidas de forma abrangente. "O que parece uma boa cotação fica ofuscado pela perspectiva política ", disse Christopher Olson, que gerencia cerca de US$ 250 milhões para a Wanger International Small Cup Fund. "E se você acrescentar o risco cambial e do país, as cotações não parecem muito atrativas", disse. O estrategista-sênior do Latin American Equity da Merrill Lynch, Robert Berges, disse que os recentes dados sobre a fuga dos fundos não podem ser interpretados como um sinal para a compra, já os números não contam toda a história. "Os fundos latino-americanos tendem a ser menos significativos neste estágio, e nós não vemos o mesmo comportamento em fundos de mercados emergentes mais amplos". Aliado a isto, há dados significativamente negativos fora da região que afetam o sentimento do investidor. A onda de vendas nos mercados globais de ações e os escândalos corporativos nos Estados Unidos arranharam a reputação dos investimentos em ações. Ao mesmo tempo, há indícios crescentes de que a recuperação econômica global pode não ser tão forte como se pensava. E, como ressalta Olson, o desencantamento quase universal com o investimento em ações tornou os fundos voltados para um país ou para uma região específica um "negócio agonizante". Ainda assim, há um número significativo de fatores nas maiores economias da América Latina que estão se traduzindo em riscos para a renovação dos fluxos de capital. "O problema está relacionado à importância e à duração da percepção de riscos do Brasil", disse Berges.