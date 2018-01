Fundos de ações da Petrobrás passam Ibovespa O rendimento dos fundos de ações da Petrobrás esta semana pode ser uma prévia do desempenho dessas carteiras durante o ano de 2001. A ação ordinária, com direito a voto (ON) que constitui os fundos, subiu, na semana passada, 5,95%, enquanto o Ibovespa obteve valorização de 4,04%. Segundo a Associação Nacional de Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do FGTS rendem, em média, 65,30%; os fundos com recursos próprios, 66,52%. Analistas dizem que o rendimento dos fundos deve continuar superando o índice. Segundo Patrick O´Grady, gestor de Renda Variável do Banco Pactual, existem três fatores que influenciarão o rendimento dos fundos este ano. O aumento do interesse de investidores estrangeiros em papéis da estatal, negociados na bolsa norte-americana; o crescimento da produção; e o último, nada favorável, a possível queda no preço do barril de petróleo. Sendo que este último fator pode ser superado pelo aumento da produção, diz o gestor. Quem investiu capital proveniente do FGTS não pode retirar o dinheiro da aplicação, apenas nos casos previstos em lei para retirada do fundo. Os aplicadores que investiram recursos de outras fontes podem optar por retirar o rendimento, mas perdem metade do desconto de 20% dado na compra das ações. Eles também podem transferir o capital para outros fundos de ações da Petrobrás ou para um fundo de carteira livre, embora com o mesmo castigo no desconto. O´Grady conclui que o investidor dificilmente obterá rendimento maior em outro ativo do que recolherá se mantiver a aplicação.