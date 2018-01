Fundos de ações: diversifique seus investimentos Uma opção interessante para quem pretende diversificar seus investimentos são os fundos de ações, que, por meio de uma análise da empresa, compram lotes expressivos de papéis. Com isso, acabam influenciando a gestão da companhia, participando até mesmo do conselho. É o caso de fundos como o IP Participações, da Investidor Profissional Gestão de Recursos, e o Dynamo Cougar, da Dynamo Administração de Recursos. Mas é preciso saber que o ideal é investir nesses fundos por prazos mais longos. O sócio-diretor da Investidor Profissional Francisco Corrêa da Costa explica que as ações que fazem parte do fundo são escolhidas por meio de uma análise, com base numa projeção do fluxo de caixa da empresa, descontado por uma estimativa de taxa de juros. A partir daí, se o gestor nota que o valor da ação está muito abaixo do preço que considera justo, o papel poderá fazer parte da carteira do fundo. A forma de tratamento ao minoritário, as perspectivas de lucratividade e o endividamento da empresa são importantes no momento da análise. O fundo faz investimentos de longo prazo, podendo destinar boa parte do patrimônio para a ação de uma empresa. Hoje, por exemplo, 20% dos recursos do IP Participações estão aplicados em papéis da livraria Saraiva. Nesse caso, a Investidor Profissional influencia a gestão da empresa. O objetivo, segundo Costa, é agregar valor à companhia, para que a empresa tenha melhores resultados e passe a ser mais bem vista pelo mercado, garantindo uma boa rentabilidade ao fundo. Fundo de ações é indicado para investimento a longo prazo Costa diz que o fundo é indicado para quem aplica com a perspectiva de longo prazo - cinco anos - e confia na capacidade do gestor de escolher ações de empresas de qualidade, que podem registrar valorização expressiva. O investidor precisa saber que, muitas vezes, as ações que estão na carteira do fundo são pouco negociadas, podendo ser difícil entrar e sair dos papéis. Esses fundos não compram apenas ações de pequenas empresas. Itausa, a holding que controla o Banco Itaú, faz parte da carteira do Dynamo Cougar e do IP Participações. O principal critério é a perspectiva de rentabilidade e a maneira como a empresa é administrada, não importando o tamanho. O Dynamo Cougar tem uma política de investimentos bastante parecida com a do IP Participações. O sócio-diretor da Dynamo Administração de Recursos Pedro Eberle diz que, ao participar de conselhos das empresas, a idéia é contribuir para melhorar o desempenho da empresa, levando à valorização das ações. Segundo ele, o ideal é investir por pelo menos três anos.