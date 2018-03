Fundos de ações emergentes atraem US$ 58 bi e batem recorde

A entrada líquida de recursos nos fundos de ações dedicados aos mercados emergentes deu um salto para US$ 4 bilhões na semana encerrada no dia 14, após totalizar US$ 1,5 bilhão na semana anterior. Com isso, o fluxo no ano para as ações emergentes subiu para US$ 58 bilhões, revertendo completamente as saídas de US$ 49 bilhões do ano passado e quebrando o recorde de US$ 54 bilhões em entradas líquidas registrado em 2007, afirma em relatório o analista Vinicius Silva, do Morgan Stanley.

"A tendência de enfraquecimento do dólar e mais evidências de que a recuperação econômica em áreas chave dos mercados emergentes parece estar ganhando fôlego estão ajudando a aumentar a alocação em ações e outros ativos emergentes", afirma Silva.

Na semana que passou, o índice de referência (benchmark) para ações emergentes do Morgan Stanley (MSCI EM) subiu 4,7%. No ano, o indicador acumula alta de 75,5%. Por país, os melhores desempenhos na semana até o dia 14 foram da Rússia (+13,5%), Hungria (+ 9,9%) e Brasil (+8,2%). Tailândia, Colômbia e Filipinas ficaram na outra ponta com quedas, respectivamente, de 2%, 1,4% e 0,4%.

Por regiões, o fluxo semana foi liderado pelos fundos de ações dedicados aos geograficamente diversificados mercados emergentes globais, que atraíram US$ 2,155 bilhões, após receberem US$ 1,175 bilhão na semana anterior, de acordo com dados da consultoria EPFR. Os mercados emergentes da Ásia reverteram as saídas de US$ 37 milhões da semana anterior e captaram US$ 824 milhões líquidos na última semana.

Os mercados da América Latina conseguiram atrair US$ 695 milhões até o dia 14, após receberem US$ 209 milhões na semana anterior. Os mercados emergentes da Europa, Oriente Médio e África (Emea, na sigla em inglês) tiveram entradas de US$ 359 milhões na última semana e de US$ 157 milhões na semana anterior.