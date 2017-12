Fundos de ações lideram em rentabilidade Os fundos de ações assumiram este mês a liderança de rentabilidade no ano, segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) para a Agência Estado. Até o último dia 07, o ganho acumulado era de 10,95%, contra 8,29% dos FIF Genéricos. Os índices AE/Ibmec reúnem na categoria "ações" os 20 maiores fundos mútuos de investimento em ações e fundos carteira livre, tomando como base o seu patrimônio líquido. Já os FIF Genéricos podem mesclar aplicações em renda fixa, câmbio e derivativos - aplicações no mercado de opções, como em operações de swap, nos mercados de futuros e de opções. (Veja em link abaixo mais detalhes sobre essas operações.) Seu acompanhamento considera os dez maiores fundos, pelo mesmo critério. O diretor de investimentos do Boavista Asset Management, Paulo Corchaki, disse que o cenário de queda de juros favorece a migração de investimentos da renda fixa para a renda variável. Segundo ele, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) deve encerrar o ano com uma valorização de cerca de 20%. Para Corchaki, a principal aposta para os próximos meses são as ações da Telemar e Tele Centro Sul. Ele afirmou que as empresas de telefonia fixa podem ganhar mercado das celulares após a liberação do setor, em 2002. Ele também citou as ações da Usiminas, Gerdau e Caemi, tendo em vista as boas perspectivas para o setor siderúrgico e de mineração.