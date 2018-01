Fundos de ações perdem capital e participação No início do ano, previa-se queda contínua das taxas de juros e crescimento da economia de 4,5% para 2001. Porém, esse quadro, que seria bastante favorável ao mercado acionário, não se confirmou, e, conseqüentemente, os fundos de ações amargam um grande volume de saques de recursos, apresentando a menor participação do total do patrimônio dos fundos de investimento. Segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos de ações registram hoje a menor participação no total da indústria de fundos nos últimos 12 meses. A participação de 8% e o patrimônio de R$ 22,35 bilhões há um ano caíram para 6% e R$ 21,43 bilhões, segundo o boletim divulgado pela Anbid no dia 17 de agosto. A saída de recursos desses fundos, somente neste ano, está em R$ 929,44 milhões. Os fundos de ações são diretamente afetados pelo desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que já recuou 15% no ano e 26% nos últimos 12 meses. Os investidores estão fugindo do mercado de ações. Para se ter uma idéia, no auge da bolsa paulista, em 1997, a média diária do volume negociado no ano foi de R$ 829 milhões. Em 2000, esse número caiu para R$ 745,66 milhões. Neste ano, a média está em R$ 638,87 milhões até o mês de julho, sendo que no dia 30 de julho, um dos piores desempenhos da Bolsa no ano, o volume negociado foi de apenas R$ 281,93 milhões. Para os próximos meses, em virtude principalmente da instabilidade do mercado financeiro com a crise energética, as dificuldades econômicas da Argentina e das eleições presidenciais do ano que vem, não se espera que o mercado se ações se recupere e feche o ano no positivo. Diante de um cenário de muitas incertezas, a recomendação para os investidores é de cautela ao decidir onde colocar seus recursos. A aplicação mais segura são os fundos DI, que acompanham a variação das taxas de juros negociadas no mercado. Para quem ainda pretende destinar parte do capital à renda variável, é fundamental que o investimento não tenha prazo definido para resgate, pois o investidor poderá esperar o melhor momento para sacar seus recursos, ou seja, até que a ação atinja a rentabilidade esperada. Fundos perdem R$ 2,7 bilhões desde maio Não são só os fundos de ações que registram saque de recursos, mas sim toda a indústria de fundos. Desde maio, a saída de recurso dos fundos de investimentos está em R$ 2,7 bilhões. O patrimônio somado é de R$ 331,53 bilhões.