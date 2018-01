Fundos de ações perdem em abril Como era de se esperar, as perdas das Bolsas de Valores estão causando estragos nos fundos de investimento em ações. Segundo prévia feita pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento -, na média, os fundos de ações registraram perdas de 5,65% em abril. O acumulado no ano é de perdas de 1,2%. Na média, os fundos que procuram acompanhar índices de ações (ver termo no glossário) são os que mais estão perdendo. Veja na tabela abaixo. Os fundos de ações Ibovespa, que procuram ficar colados no desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, acumulam perdas de 7,81% no ano. Mesmo assim, as perdas foram menores que a do próprio Ibovespa, que caiu 9,09% no período. Os fundos Ibovespa ativos, que procuram ter resultados melhores do que o Ibovespa, também estão com perdas de 6,65% no ano. Neste caso, a rigor, estas carteiras conseguiram cumprir sua meta, à medida que estão com um rendimento melhor (ou menos pior!) que a perda do Ibovespa (9,09%) no período. A pesquisa da Anbid mostra mais dois fatos importantes. Os fundos setoriais - que escolhem papéis de um setor, acreditando no potencial de rendimento específico - estão com perdas de apenas 1,08% no ano. E os fundos de ações sem classificação específica, estão conseguindo driblar melhor as perdas nas Bolsas de Valores. No ano, estas carteiras ainda registram ganho médio de 0,72%, e no mês de abril ficaram com perdas médias de 2,62%, contra perdas de 12,8% no Ibovespa. Isso mostra que alguns gestores, com estratégias diferenciadas, estão conseguindo encontrar no mercado melhores oportunidades. Mas lembre-se: o olhar do investidor tem que estar no futuro, não no passado. Mesmo que a carteira esteja tendo um bom desempenho no ano, é preciso ver qual vai ser a estratégia do gestor daqui para a frente. Por isso, além de ver rentabilidade e risco, verifique se a estratégia de investimento do fundo parece ser vencedora. Resultados de abril - prévia Fundos de Ações Patr. líquido Rentabilidade Nominal % Captação Líq. - R$ milhões em R$ milhões no mês no anono mêsno ano Setoriais 1.470,45 -6,49 -1,08-4,66198,25 IBOVESPA Ativo 4.376,67 -10,96 -6,6543,03205,64 IBOVESPA 959,65 -11,23 -7,8128,8838,57 IBA 439,17 -8,26 -5,618,46-119,41 IBX 490,10 -10,18 -6,841,35102,49 OUTROS 11.037,25 -2,62 0,72-132,25-395,03 Total Fundos de Ações 18.773,29 -5,65 -1,20-55,2030,52 Fonte: Anbid