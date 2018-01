Fundos de ações perdem R$ 97,1 mi em setembro De acordo com o relatório da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos de ações captaram R$ 97,1 milhões no mês de setembro, até o dia 6. Os números mostram que o saldo em 2001, desde maio, está negativo em R$ 816,92 milhões, ou seja, os fundos de ações continuam perdendo recursos. O período engloba a entrada em vigor da nova classificação de fundos da Anbid. O estudo diário da entidade ainda não traz a rentabilidade nominal das carteiras de forma agrupada. Bovespa tem saída de R$ 56,147 milhões O balanço dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nos primeiros dez dias de setembro mostra uma saída de recursos de R$ 56,147 milhões. Esse total resulta de compras de ações no valor de R$ 514,135 milhões e vendas de R$ 570,282 milhões. Com esse resultado, o saldo acumulado no ano até o dia 10 de setembro pelos investidores estrangeiros na Bovespa está positivo em R$ 1,241 bilhão. Ao final de agosto, esse saldo também era positivo em R$ 1,297 bilhão.