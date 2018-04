Fundos de ações registram captação em agosto Os fundos de ações estão entre as poucas carteiras a registrar captação líquida positiva no mês de agosto. De acordo com dados do site Fortuna (veja link abaixo), até o dia 26, a entrada é de R$ 63,017 milhões. Essa é a primeira vez, desde janeiro, que os fundos de ações passam a apresentar uma captação líquida mensal positiva. No ano, o saldo das carteiras está negativo em R$ 681,358 milhões. Analistas afirmam que ainda é muito cedo para concluir que esse movimento se confirmará como uma tendência, mas avaliam que há justificativas para que isso de fato aconteça. Para o diretor de renda variável da Unibanco Asset Management (UAM), Jorge Simino, as ações estão em um patamar de preço historicamente muito baixo, o que abre oportunidade de ganho para o investidor que pretende entrar na Bolsa nesse momento. Para se ter uma idéia, em 9.500 pontos-base e com o dólar cotado a R$ 3,00, a Bolsa está com preços próximos ao dos dias anteriores à adoção do plano Real, em junho de 1994. "Ou seja, no atual patamar é como se todos os aspectos positivos dos últimos oito anos, como a responsabilidade fiscal, não fossem levados em conta", afirma Simino. Júlio Ziegelmann, da BankBoston Asset Management, também concorda que a entrada de recursos pode ser resultado dos baixos preços das ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). "As chances de que as ações recuem ainda mais são muito baixas, pois grande parte das incertezas políticas já foi incorporada ao desempenho da Bolsa. Com uma definição de qual será o próximo presidente, e se o eleito representar para o mercado a manutenção da atual política econômica, a recuperação das ações deve ser muito boa", avalia o executivo. Recursos vêm de pessoa física Na BankBoston Asset Management, que ocupa o sexto lugar no ranking do site Fortuna para captação em fundos de ações, a entrada de novos recursos de fato já é percebida. Os números mostram que, em agosto, as carteiras de ações da instituição captaram R$ 5,104 milhões. Ziegelmann acredita que a maior parte desses recursos vêm de pessoa física. "Esse movimento não é comum. Geralmente, esses investidores colocam recursos em ações após um período maior de recuperação da Bolsa, o que não aconteceu ainda. Essa antecipação por parte do investidor pessoa física pode ser o primeiro sinal de amadurecimento desse mercado", avalia. Em agosto, até ontem, a Bovespa acumula um ganho de 6,32%. Em julho, o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - fechou com uma perda de 12,36%. Tomando como base o acumulado do ano, a baixa do Índice chega a 23,55%. Fundações também demonstram interesse No JP Morgan, que ocupa o segundo lugar no ranking do site Fortuna, a entrada maior de recursos é proveniente de investidores institucionais. Os dados mostram que a captação líquida é de R$ 12,079 milhões. Segundo o gestor de renda variável, Eduardo Favrim, isso já era esperado, dado o perfil da carteira administrada pela instituição. "Esse já é o público-alvo dos nossos fundos. Do total captado, 96% dos recursos vem das fundações e fundos de pensão", informa Favrim. Ele concorda que ainda é muito cedo para avaliar se essa será uma tendência para os próximos meses. De qualquer forma, Favrim acredita que é "coerente esperar uma alocação maior de recursos em ações em algum momento, até o final do ano". Já o diretor da UAM informa que não tem percebido uma entrada significativa de recursos nas carteiras da instituição, mas acredita que esse é um movimento que já começa a aparecer na indústria de fundos em geral. Segundo ele, a procura maior pode estar começando pelos investidores pessoa física, com patrimônio suficiente para a diversificação de investimento na compra de ações. Ele acredita que parte dessa demanda também é proveniente dos fundos de pensão. Os dados do site Fortuna mostram que a captação líquida em fundo de ações na Unibanco Asset Management é de R$ 674 mil. Veja o ranking com as 10 instituições que mais captaram recursos em fundos de ações no mês de agosto, segundo dados do site Fortuna: Ranking de captação Ranking de captação Instituição Captação líquida (R$ milhões) Opportunity 12,562 JP Morgan 12,079 BB 10,433 Schroder Brasil 6,396 Citibank 6,012 Geração Futuro 5,731 BankBoston 5,104 Sudameris 5,062 Itaú 4,989 Dynamo 4,373 Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.