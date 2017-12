Fundos de ações: rentabilidade e risco O investidor de renda fixa que está acostumado com a rentabilidade de certa forma previsível desse tipo de aplicação, mas está disposto a correr algum risco em busca de um rendimento melhor para o seu capital, deve ir devagar até acostumar-se com os fundos de ações. A recomendação é do administrador dos fundos de Renda Variável do Banrisul, Guilherme Roberto Serle, que sugere um fundo que tenha como benchmark um índice mais conhecido, como o Ibovespa. Isso para que o cotista possa acompanhar de perto o desempenho da sua aplicação. Para os mais conservadores, a sugestão de Serle é que comece a diversificação com um fundo misto, com 70% de papéis pré e pós-fixados e apenas 30% em ações. Para quem já está familiarizado com o riscos da renda variável, Serle recomenda aplicações em fundos mais diversificados, desde que o cliente tenha confiança no gestor. O estrategista de Renda Variável da Hedging-Griffo Asset Management, Dan Cohen, recomenda os fundos referenciados ao Índice Bovespa com gestão ativa. Na análise do diretor de Estratégia da Lloyds Asset Management (LAM), Paulo de Sá Pereira, a cultura do investidor que quer obter bom rendimento sem correr nenhum risco é equivocada. Para quem quer diversificar as aplicações dentro das opções de renda variável, o diretor de Estratégia da LAM destaca os fundos setoriais de telecomunicações, os referenciados ao Ibovespa e os fundos de dividendos. O gestor de fundos de Renda Variável da Atrium Corretora, Marco Antônio Fiori, indica aplicações em fundos de ações com carteira composta por papéis de terceira linha de empresas que têm potencial de valorização. Ações de terceira linha são aquelas que não têm muita liquidez, ou seja, são pouco negociadas. Com isso, o aplicador pode ver que há muitas opções para diversificar as aplicações dentro do segmento de renda variável. O investidor só precisa procurar informar-se bem para saber qual é a mais adequada ao seu perfil.