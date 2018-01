Fundos de ações: seletividade Pelos critérios de seletividade (Jensen), que mede a capacidade do administrador na seleção de papéis, os três melhores desempenhos ficaram com as carteiras Itauações 0,064%), Citiações (0,034%) e HSBC Bamerindus Ações (0,021%), segundo o Guia de Fundos da FEA-USP. Pelo índice de market timing, que mede a capacidade de antecipação dos movimentos do mercado, os melhores desempenhos neste grupo foram as carteiras Itauações (-0,619), Bradesco Livre FIA (-1,079) e Citiações (-1,226). Mas, como se pode observar, todos neste grupo tiveram desempenho negativo. Ou seja: nenhum fundo conseguiu antecipar os movimentos de mercado - alterando sua posição a tempo para conseguir melhores resultados da carteira. Ranking abril/00 dos 10 maiores fundos de ações por patrimônio líquido - Jensen e Timing Fundo Jensen (%) Timing Itauações 0,064 -0,619 Citiações 0,034 -1,226 Bradesco FIA 0,007 -1,667 Boston Ibovespa Select-FIA 0,008 -1,633 Unibanco Ações Blue -0,013 -1,576 BB Fundo de Ações -0,017 -1,738 Unibanco Strategy Ações -0,005 -2,036 Bradesco Livre Facil FIA 0,003 -1,305 Bradesco Livre FIA -0,004 -1,079 HSBC Bamerindus Ações 0,021 -1,729 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Veja na seqüência índices de avaliação de risco dos maiores fundos de ação por patrimônio.