Fundos de Internet não atraem investidores Os fundos de investimento ligados a empresas de Internet e tecnologia não atraíram muitos investidores no Brasil. De acordo com Gabriel Jafet, diretor de gestão da ClickInvest, essa modalidade de aplicação foi lançada no momento errado no País, quando a Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet nos Estados Unidos - começava a apresentar seus primeiros resultados negativos, nos primeiros meses desse ano Apesar disso, Jafet acredita que esses fundos ainda têm possibilidade de atrair investidores e obter bons rendimentos no longo prazo. "Daqui a um ou dois anos eles devem estar melhor posicionados. Porém, até lá, o mais provável é que as oscilações na cota dessas aplicações fiquem mais freqüente", explica. Fundos captavam antes da abertura de empresas brasileiras no mercado de Internet O Brasil tem poucas empresas ligadas ao setor de tecnologia e Internet com capital aberto no mercado acionário. A maioria dos fundos relacionados a esse setor começaram a captar recursos antes que essas empresas estivessem presentes em Bolsa. Exemplo disso é o Tele@com. Criado no início desse ano, o fundo é administrado pelo ABN Amro Asset Management. A composição da carteira é formada por papéis de empresas que, de alguma forma, têm serviços na área de Internet. No acumulado do ano, o fundo apresenta uma rentabilidade de 4,80% e o seu patrimônio gira em torno de R$ 57,5 milhões. A aplicação mínima é de R$ 2 mil e a taxa de administração anual é de 2%. Alexandre Póvoa, diretor de renda variável do ABN Asset Management, explica que, com o baixo desempenho registrado pela Nasdaq no início desse ano, as empresas que estavam prestes a abrir capital adiaram seus planos. "Os fundos que já estavam abertos tiveram que continuar no mercado com a carteira formada por papéis de empresas com alguma relação com esse segmento" afirma. A ClickInvest também tem um fundo nessas condições. Trata-se do Oryx Internet, cujo patrimônio gira em torno de R$ 2 milhões. De acordo com Jafet, no acumulado do ano, o fundo apresenta uma rentabilidade de 4,94% e a aplicação mínima é de R$ 500,00. Mesmo com abertura de empresas ligadas à Internet, fundos mantêm outras companhias Nicolas Balafas, diretor do BNP Asset Management, discorda dessa estratégia de formação da carteira. Ele explica que já existem duas empresas brasileiras totalmente voltadas para o setor de Internet - Ideasnet e IP.com - e, mesmo assim, os fundos que já estão abertos permanecem com papéis de empresas com apenas alguns serviços voltados para Internet - Livraria Cultura, Livraria Saraiva e Lojas Americanas. "Os bancos que lançaram fundos ligados ao setor de Internet e tecnologia tinham por objetivo incrementar a ação de marketing e atrair investidores. Na verdade, a carteira desses fundos de ações não os caracteriza como um investimento em empresas de Internet", afirma Balafas