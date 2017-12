Fundos de Internet têm rentabilidade negativa A maioria esmagadora dos fundos formados por papéis do setor de tecnologia, telecomunicações e Internet, os chamados fundos da Nova Economia, apresentam rentabilidade negativa no acumulado de 2000. Isso porque esses produtos são fortemente influenciados pelo desempenho da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - que acumula nesse ano, até quarta-feira, dia 13 de dezembro, queda de 30,63% . As baixas sucessivas na Nasdaq em 2000 adiaram o lançamento de empresas "puras" de Internet, como a IdeiasNet. Com isso, os fundos da Nova Economia tiveram que apostar em outros setores relacionados, como o de telecomunicações, que representa o setor de maior peso nessas carteiras. Vem daí o principal motivo para a correlação entre a Nasdaq e os fundos de Internet no Brasil. "O segmento de telecomunicações opera hoje em função dos avanços da Internet, pois é nesse meio que as empresas desse setor vão conseguir aumentar os seus lucros, com o avanço da tecnologia e aumento do número de serviços prestados", afirma Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management. Exemplo disso é o Safra Setorial Telecom, cuja carteira é formada apenas por papéis do setor de telecomunicações. Nessa composição estão ações do setor de telefonia fixa - Telemar, Embratel e Brasil Telecom - e telefonia móvel - Telesp Celular, Tele Centro Oeste e Tele Celular Sul. Esse fundo é um dos únicos a apresentar desempenho positivo. No acumulado desse ano, até quarta-feira, dia 13 de dezembro, a rentabilidade do fundo estava em 5,15%. "Se comparado com o desempenho da Nasdaq no ano, o investidor pode comemorar", declara Valmir Celestino, diretor de renda variável do Safra Asset Management. Muitos fundos apresentam rentabilidade negativa Mesmo estando entre um dos mais bem posicionados fundos da Nova Economia, o Boston Telecom apresenta rentabilidade negativa no acumulado desse ano - queda de 16,59%. A carteira do fundo é formada por papéis do setor de telecomunicações, como Telemar, Embratel e Brasil Telecom. "Assim como a Nasdaq, o setor de telecomunicações exagera na alta e exagera na baixa, devido à forte liquidez, ou seja, grande volume de negócios", esclarece Ziegelmann. Outro fundo desse segmento que acumula rendimento negativo é o Sudameris Internet Ações. A rentabilidade está negativa em 21,34% no acumulado do ano, sendo que o fundo foi lançado em 1º de abril de 2000. Eduardo Cavalheiro, gestor de renda variável do Sudameris, esclarece que, além do setor de telecomunicações, a carteira também é composta por papéis de empresas que têm seus negócios alavancados pelo uso da Internet. "Papéis do setor de varejo são exemplo disso. Na carteira do Sudameris Internet Ações há ações do Pão de Açúcar, que comercializa produtos pela Internet", declara. O Safra Tecnologia, outro fundo oferecido pelo Banco Safra no segmento da Nova Economia, acumula uma queda de 10,02% em 2000, até quarta-feira. Celestino comenta que na composição da carteira há a alocação de papéis de empresas que, de alguma forma, aumentam o volume de vendas com o uso da Internet. É o caso das Lojas Americanas. Além disso, há papéis do setor de bancos, como o Bradesco, que fazem operações financeiras pela rede.