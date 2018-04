Fundos de investimento começam a se recuperar Os fundos de investimento retomaram a captação positiva (volume de depósitos superior ao de saques). Levantamento do Laboratório de Finanças da USP (Labfin) indica que na segunda-feira os fundos referenciados DI (pós-fixados) apresentaram captação positiva de R$ 26,773 milhões. Na quinta-feira, dia seguinte ao anúncio das medidas do Banco Central (BC) para o setor, esses fundos registraram saques de R$ 233,590 milhões, e no dia 16, de R$ 26,616 milhões. Também as carteiras de renda fixa prefixada registraram a captação positiva de R$ 55,540 milhões no dia 19. Nos dois dias anteriores, 15 e 16, esses fundos apresentaram diferença negativa de R$ 172,055 milhões e R$ 85,933 milhões. De acordo com o diretor de ativos de terceiros da Caixa Econômica Federal , Wilson Risolia, os saques diminuíram 60% ontem. O rendimento desses fundos também apresentou recuperação a partir de quinta-feira, após o anúncio da ação conjunta do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para conter os saques das carteiras. Os fundos DI, segundo dados do Labfin, tiveram ganho de 0,0576% e 0,0889% nos dias 15 e 16. Na segunda-feira, dia 19, o rendimento pulou para 0,1214%, que é 69% superior à variação diária do CDI, índice de referência desses fundos. Norival Wedekin, diretor da BMC Asset Management DTVM, comenta que os leilões de recompra pelo BC das Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) de longo prazo - papéis que dão lastro a essas carteiras - aumentaram a demanda e o valor desses títulos. "Dessa forma, o desconto no valor das LFTs diminuiu, seu preço subiu, elevando também o valor das cotas dos fundos." Porém, tanto a recuperação da rentabilidade quanto a do patrimônio dos fundos deverá ocorrer de forma gradual. Francisco Correa da Costa, diretor comercial da GAP Asset Management, diz que o ganho dos fundos vai continuar superando o desempenho do CDI se o humor do mercado permanecer em alta. "As primeiras atitudes do BC (a recompra de LFTs de longo prazo) foram bem-sucedidas. Acredito que as próximas permanecerão elevando o valor desses papéis." Wagner Murgel, diretor de Asset Management do JP Morgan, explica que quanto maior o prazo até o vencimento das LFTs, maior será a recuperação dos papéis, como maior havia sido o recuo. Alexandre Póvoa, diretor de Investimentos da ABN Amro Asset Management, acha que o mercado de fundos vai permanecer volátil. "O mais importante é a possibilidade que agora o gestor tem de trocar os títulos de prazo longo pelos curtos, ajudado ainda pelas recompras do Banco Central." Ele diz que na categoria dos fundos DI, existem basicamente fundos com dois perfis no mercado: um com carteira formada por títulos de prazos mais curtos, menos sujeitos à oscilação no preço dos papéis e nas cotas, e outro de títulos com vencimentos mais longos, mais expostos à instabilidade do mercado e, portanto, com mais risco, que acenam com rendimento mais atraente se o investidor permanecer abraçado neles até o vencimento. São duas carteiras distintas, portanto. Uma de prazo curto, voltada ao investidor mais conservador, que quer permanecer longe da volatilidade, principalmente neste período pré-eleitoral; outra, de duração mais longa, em que o investidor tem possibilidade de ganhar mais, mas enfrentando maior volatilidade das cotas e do rentabilidade. Para o vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Marcelo Giufrida, apenas um dia de recuperação da captação não é suficiente para acenar com o retorno do volume de cerca de R$ 53 bilhões perdido pelos fundos este ano. "A recuperação das perdas também deverá demorar algum tempo." Para Póvoa, o momento não é indicado para sair desses fundos.