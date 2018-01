Fundos de investimento perderam R$ 57 bi em 2002 Os fundos de investimentos perderam quase R$ 60 bilhões este ano. De acordo com dados compilados na terça-feira pela Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid), a sangria até a semana passada era de R$ 57,267 bilhões. Somente em 6 de janeiro a instituição terá o resultado fechado do ano, mas o mercado estima que saída de capital tenha superado em muito esta marca. Os mais prejudicados pela fuga dos investidores foram os fundos DI e renda fixa, que concentraram 92% das perdas no ano. Gustavo Alcântara, gestor do Banco Prosper, debita o desempenho ruim da indústria de fundos basicamente à marcação a mercado, instituída no final de maio. "O Banco Central fez o diagnóstico certo ao adotar a medida, mas o mercado à época estava muito nervoso e houve uma corrida dos investidores. Esse dinheiro não sumiu, transferiu-se para o CDB, a poupança e para o consumo", disse, lembrando que houve uma corrida por compra de imóveis em meados do ano. Com isso, os fundos, que iniciaram 2002 com um patrimônio líquido de R$ 400,129 bilhões, chegam ao final de dezembro com R$ 342,862 bilhões. No mês de junho, logo depois da mudança nas normas de contabilização, foi registrada uma captação recorde na poupança: R$ 6 bilhões, o maior saldo mensal desde 1991. No último trimestre do ano, o mercado de fundos começou a reagir. Este mês, por exemplo, a captação já chega a R$ 3,641 bilhões, segundo dados da Anbid. A expectativa dos analistas é de que haja uma lenta recuperação ao longo de 2003, mas tudo irá depender da avaliação que os investidores fizerem do governo Lula. Os nomes anunciados até agora para a composição da equipe de governo estão sendo bem recebidos, mas a volta do investimento dependerá de um bom desempenho econômico doméstico e um mercado internacional menos volátil. O fundo DI, que registrou uma expressiva fuga, é formado por investidores conservadores, que não se adaptam ao risco de perdas repentinas, mesmo que haja uma garantia de recuperação, como ocorreu na época das perdas de rendimento acarretadas pela marcação a mercado.