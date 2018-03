Fundos de investimento têm captação positiva de R$ 15 bilhões Após a perda de mais de R$ 60 bilhões no ano passado, os fundos de investimento voltaram a atrair os investidores nos dois primeiros meses do ano, com a captação positiva de R$ 15 bilhões. Alguns bancos, como o Banco do Brasil e o Unibanco, comemoram o retorno dos investidores, considerando que o mercado está mais confiante após os prejuízos contabilizados em 2002. O retorno, em parte, deve-se à aceleração nos juros no início de 2003. "O Banco do Brasil está tendo um excelente desempenho em fundos de investimento", disse o gerente-executivo da diretoria de varejo do BB, Irvando Luiz Hoff. Segundo ele, com a captação de janeiro, o BB passou a deter 18% de participação de mercado, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Ainda de acordo com a Anbid, a rentabilidade média nominal do referenciado DI foi de 2,08% nos últimos 30 dias, refletindo o bom desempenho dos preços dos papéis do governo. Como o mercado financeiro está menos receoso de "calote" na dívida, os preços dos títulos públicos estão subindo, o que se traduz em melhor rentabilidade para os fundos de renda fixa. Hoff informou que o Banco do Brasil vai encerrar fevereiro com saldo positivo. "Não temos o fechamento de fevereiro ainda, mas deve ser algo em torno de R$ 2 bilhões. Não é tanto quanto janeiro, mas é um bom resultado", disse. Juros Para o gerente, o que está atraindo os recursos deste ano para os fundos é o cenário tranqüilo na economia interna, embora o cenário externo não tenha melhorado, com a possibilidade de guerra no Oriente Médio. Outro fator lembrado por Hoff foi a sucessiva escalada na taxa básica de juros (selic), que iniciou o ano com 25% e agora está a 26,5%. Para o administrador de Fundos de Renda Fixa do Unibanco, Guilherme Gaertner, os juros foram importante atrativo para os investidores. "Em outubro, a Selic estava a 18%. Com o aumento dos juros nos últimos meses, a rentabilidade dos fundos subiu muito, atraindo os investidores", disse. Segundo ele, a rentabilidade média bruta dos fundos em fevereiro, excluindo taxa de administração, foi de 1,82%. "Tirando a taxa de administração, fica um pouco menor, mas ainda assim é bem mais do que a poupança", afirmou Gaertner. A rentabilidade média da poupança tem ficado em torno de 0,8% ao mês nas últimas semanas. Processo gradual Os dois executivos acreditam que o processo de recuperação da confiança dos investidores é lento e gradual e que a reversão da fuga de recursos dos fundos na época da marcação a mercado, no ano passado, ainda não se completou inteiramente. Tanto Unibanco e Banco do Brasil tem captação líquida negativa em um período de doze meses. "Aos poucos, a situação vai melhorar e o investidor vai retornando gradualmente", disse Hoff. O administrador do Unibanco, por sua vez, afirmou que o perfil do investidor está mudando ao longo de 2003. "Os investidores não estão mais concentrando risco e estão diversificando onde aplicam recursos", disse Gaertner. A melhora nas perspectivas da economia brasileira, aliada à notícia da liberação US$ 4,6 bilhões do FMI ao Brasil, estão fazendo com que os Fundos Fiex tenham excelente rentabilidade no início deste ano. Segundo dados da Anbid, até o dia 25 de fevereiro a rentabilidade dos Fundos Fiex nos últimos 30 dias era de 8,34%. No ano, os fundos acumulam rentabilidade de 11,90%, e em 12 meses, de 63,01%. De acordo com Hoff, os títulos da dívida externa brasileira, que são os papéis de maior liquidez nos fundos, estão atraindo os investidores. "O risco País está caindo e os títulos brasileiros estão se valorizando", disse Hoff.