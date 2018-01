Fundos de investimentos em projetos ambientais Os fundos de investimentos destinados a aplicar o capital de risco em projetos ambientais tem o objetivo de unir o lucro à preservação do meio ambiente. Os recursos saem de diversas fontes - governos, instituições financeiras e organismos multilaterais. O modelo de composição de fundo mais usado é o de venture capital, em que os fundos tornam-se sócios das empresas por meio da compra de participação acionária, a qual planejam vender tão logo as empresas tornem-se rentáveis. Os fundos são fechados, com investimentos de longo prazo, de dois a dez anos e o lucro médio de 18% a 22% ao ano, em dólar. No Brasil, os três maiores fundos de investimentos destinados ao meio ambiente já somam, juntos, cerca de US$ 50 milhões. O Terra Capital, por exemplo, um fundo criado por empresários, ambientalistas e representantes de entidades multilaterais, em 1998, tem um patrimônio US$ 15 milhões e prevê uma segunda rodada de captação de recursos, para atingir o patrimônio de US$ 25 milhões. O fundo é administrado pela Terra Capital Adivsors Limited, constituída pela A2R, Administradora de Fundos, SDI, Sustenable Development Inc., EEAF, Environmental Enterprises Assistance Fund e IFC International Finance Corporation. O capital inicial para investir no fundo é de US$ 500 mil e o período mínimo de aplicação é de dez anos. O fundo tem por objetivo aplicar em pequenas e médias empresas da América Latina, com exceção do Caribe, que desenvolvam atividades com impacto positivo no meio ambiente. Entre os setores de atuação do fundo estão a agricultura orgânica, que não utiliza inseticida, herbicidas e outros produtos químicos; a silvicultura, manejo de árvores para a utilização da madeira e derivados; o ecoturismo, modalidade de turismo realizada em área de interesse ambiental e a aquacultura, que envolve a criação em cativeiro de peixes, crustáceos, moluscos, algas ou outros organismos aquáticos. Funbio e Stratus O Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio) possui US$ 20 milhões, originários do Banco Mundial, destinados a fornecer o capital inicial para empresas brasileiras que atuem no meio ambiente. Atualmente, o Funbio desenvolve um programa voltado para o ecoturismo. Outra opção é o Stratus Investimentos está com um capital de US$ 16 milhões destinados a empresas com projetos também ligados ao meio ambiente.