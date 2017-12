Fundos de pensão: como reconhecer problemas Uma das contribuições deixadas pela ex-secretária da Previdência Complementar, Solange Paiva Vieira, para dar maior transparência ao setor foi o aumento do número de informações no site da Previdência. De acordo com Silvio Furtado Holanda, chefe de gabinete da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), o site do órgão vem ampliando o volume de dados disponíveis para a consulta e, por estas informações, é possível saber quais as condições do fundo. "Hoje é possível conhecer de forma mais detalhada, por meio de índices contábeis, a saúde financeira dos fundos de pensão. Além disso, a partir deste ano, a publicação em jornais dos resultados financeiros anuais tornou-se um procedimento obrigatório", declara. No site da Secretaria, os fundos de pensão são avaliados de acordo com quatro índices de referência: nível de cobertura dos benefícios a conceder; porcentual de custeio administrativo; grau de dependência em relação às patrocinadoras; e resultado acumulado sobre o ativo. O nível de cobertura de benefícios a conceder informa o nível percentual de cobertura das reservas técnicas para os benefícios em fase de aquisição de direitos, ou seja, o patrimônio disponível para o pagamento dos benefícios à conceder. De acordo com a legislação vigente, o nível mínimo é de 70% das necessidades. "Fundos que não têm reservados pelo menos 70% do que gastarão com o pagamento de benefícios podem ter problemas no futuro", afirma Holanda. O porcentual de custeio administrativo esclarece qual é a parte das contribuições destinada aos custos administrativos dos planos de benefícios. De acordo com as regras da previdência complementar, o porcentual máximo fixado pela legislação é de 15% das contribuições. Já a coluna que trata do grau de dependência em relação às patrocinadoras revela a parcela do patrimônio do plano que está em poder da patrocinadora, seja por meio de contribuições em atraso, empréstimos ou dívidas contratadas. Outra critério de avaliação é o resultado acumulado sobre o ativo, que informa a representatividade percentual do resultado da entidade em relação ao seu patrimônio total. Sobre este item, se for positivo, indica que o ritmo de constituição de reservas está superior às necessidades programadas, ou seja, ocorre superávit técnico. Se negativo, indica que o ritmo de constituição de reserva está abaixo das necessidades programadas, ou seja, há um déficit técnico. Veja onde encontrar estas informações Para consultar estas informações, o participante precisa acessar o site da Secretaria e, no menu esquerdo, clicar em "Previdência Complementar". Nos vários assuntos relacionados, selecionar "Estatísticas e Informações". Na tela seguinte, é preciso acessar o ícone "Índices Contábeis das EFPCs". No final desta página estão disponíveis as tabelas referentes ao mês de fevereiro e março de 2001. Na tabela de março (veja o link abaixo), os participantes podem consultar as informações mais atuais, além dos quatro critérios de avaliação, e a situação de cada fundo de pensão, já que podem estar em funcionamento normal ou sob regime de administração (especial de diretoria fiscal, intervenção ou liquidação).