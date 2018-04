Fundos de pensão condenam ampliação de multa O presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Fernando Antonio Pimentel de Melo, disse hoje à Agência Estado que vê com muita preocupação o aumento do valor da multa máxima em caso de irregularidade de R$ 6.500 para R$ 1 milhão, conforme decreto publicado quarta-feira no Diário Oficial. Essa multa máxima pode ainda ser dobrada para R$ 2 milhões. "Nenhum gestor de fundo de pensão tem R$ 1 milhão. Vamos ter de securitizar isso e não estamos vendo seguros no mercado para esse fim", disse. Ele declarou também que é a favor de punições para irregularidades praticadas nos fundos de pensão pois, segundo ele, o negócio envolve a "dignidade do participante e da família dele". Ele explicou, no entanto, que a preocupação com o valor da multa se deve até às condições para que um administrador de fundo que se sinta injustiçado possa recorrer. De acordo com ele, para recorrer ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar é necessário pagar 30% da multa. "Se o gestor não tiver recursos para depositar esses 30% vai recorrer à Justiça direto e o Conselho vai ser esvaziado. Eu temo que o excesso de rigor leve à anarquia", afirmou Melo. Ele apontou exemplos também de que não está havendo tratamento isonômico por parte dos legisladores. De acordo com Melo, os gestores de seguradoras, reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), recebem multas máximas de R$ 17 mil, podendo elas também serem dobradas, no caso, para R$ 34 mil. Melo afirmou ainda que o Senado apresentou proposta de incluir no Código Penal o crime de gestão irresponsável de fundo de pensão. No entanto, disse Melo, a proposta é só para fundos fechados. Melo defendeu ainda que os planos de previdência complementar sejam isentos de imposto durante o período de poupança, deixando a tributação para o momento em que o participante receber o benefício. De acordo com Melo, hoje no Brasil quando o patrocinador paga sozinho, o fundo é imune. Quando o participante contribui sozinho, há isenção. Já quando patrocionador e participante contribuem juntos, existe tributação. De acordo com Melo, essa é "uma situação complicada para qualquer um entender". Ele declarou ainda que "o sistema de previdência complementar deu certo no mundo todo, mas aqui no Brasil, em 25 anos de existência, o patrimônio dos fundos é de apenas 13% do PIB, enquanto no Canadá é de 99%, no Reino Unido de 91% e nos EUA de 86%". Melo disse que para se desenvolver, o sistema de previdência precisa de regras estáveis e tratamento tributário igual ao internacional.