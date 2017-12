Fundos de pensão de sindicatos sertão autorizados O governo inicia no próximo dia 1º a autorização de funcionamento dos primeiros fundos de pensão de instituidores (associações, sindicatos). O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e a Associação de Ex-Alunos da Fundação Getúlio Vargas serão os dois primeiros a serem autorizados. Para realizar o anúncio oficial está sendo preparada cerimônia no auditório do Sesc, na Avenida Paulista, para às 10 horas, do dia 1º e que contará com a presença dos ministros da Previdência, Ricardo Berzoini; do secretário de Comunicação e Gestão Estratégica, Luiz Gushiken; e do Secretário da Previdência Complementar, Adacir Reis. A Associação da Previdência Complementar (Abrapp) considera a solenidade um marco de expansão do sistema para maior número de trabalhadores e profissionais liberais. Na segunda-feira, a partir das 9 horas, o secretário da Previdência Complementar, Adacir Reis, deve participar no Centro de Convenções do Hotel Meliá, na zona Sul de São Paulo, do seminário "Como criar fundos de pensão a partir do vínculo associativo", que pretende estimular sindicatos e associações a criarem novos fundos. O seminário tem o apoio da Abrapp/ICSS/Sindapp, UAM - Unibanco Asset Management, BB Previdência, Petros, Icatu Hartford e Caixa Econômica Federal.