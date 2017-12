Fundos de pensão derrubam idade mínima Os fundos de pensão conseguiram obter na Justiça a suspensão da aplicação do Decreto n.º 3.721, que elevava a idade mínima na concessão de aposentadoria pelas entidades fechadas de previdência privada. O juiz da 6.ª Vara Federal de Justiça de Brasília, José Parente Pinheiro, concedeu liminar suspendendo a aplicação do decreto em ação movida pelo Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Sindapp). Atualmente, os estatutos dos fundos de pensão prevêem a concessão da aposentadoria a seus participantes a partir dos 55 anos de idade. A Secretaria de Previdência Complementar, com base no decreto presidencial, alterou os regulamentos dos fundos, passando a exigir a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício. Isso valeria não só para novos planos como também para os que estão em vigor. A decisão do juiz vale para todos os fundos de pensão filiados ao Sindapp.