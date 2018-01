Fundos de pensão esperam atingir 25% do PIB em 5 anos A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) projeta um crescimento do total de recursos dos fundos de pensão para até 25% do Produto Interno Bruto, em um prazo de cinco anos, com uma carteira de investimentos de R$ 564,6 bilhões. A informação é do presidente da entidade, Fernando Pimentel, durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, antes da abertura do 27º Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, que acontece entre hoje e quarta-feira em Curitiba (PR). Em agosto deste ano, o patrimônio das fundações era de R$ 345 bilhões, ou cerca de 18% do PIB. Apesar da alta esperada, a participação dos recursos em relação à economia ainda é pequena em comparação com dados internacionais, reconhece Pimentel. Nos Estados Unidos, a proporção chega a 95% do PIB e em países da Europa como Holanda e Suíça, o patamar ultrapassa os 100%. Em uma comparação mais próxima, no vizinho Chile, onde o sistema de previdência foi privatizado nos anos 1980, a relação entre ativos e PIB é de 65%. Para sustentar o crescimento, o presidente da Abrapp enumera algumas reivindicações do setor, entre elas a constituição de um órgão de Estado - seja uma agencia reguladora, autarquia ou superintendência - responsável pela fiscalização das fundações. Atualmente, esse trabalho fica a cargo da Secretaria de Previdência Complementar, subordinada ao Ministério da Previdência. Pimentel lembra que a constituição desse órgão constava na Medida Provisória 232, que acabou não aprovada por falta de quórum. "A votação coincidiu com um dos depoimentos do deputado Roberto Jefferson na Câmara", lamentou o executivo, ao recordar o episódio que foi o estopim da crise política vivida pelo governo Lula no ano passado. O presidente da Abrapp espera que o governo envie ainda este ano ou no início do próximo o projeto de lei de criação da entidade independente de fiscalização dos fundos de pensão. "Existe um consenso político em torno desse tema", afirmou. Outra questão que a Abrapp espera ver resolvida é a disputa judicial em torno do expurgo inflacionário provocado pelos planos econômicos Bresser, Verão e Collor. "Os fundos não podem ser obrigados a pagarem pelo que não receberam", ressaltou. Ele recordou que as contribuições e os investimentos também foram penalizados à época. Caso as fundações sejam derrotadas nos tribunais, o maior prejuízo será dos participantes dos planos, que por lei são os donos dos recursos administrados pelas fundações e terão de ratear as perdas com as indenizações, de acordo com Pimentel. Acumulado do ano O patrimônio dos fundos de pensão brasileiros atingiu R$ 345 bilhões no mês de agosto, de acordo com dados da Abrapp. O montante representa cerca de 18% do PIB, pelos cálculos da entidade. A rentabilidade média dos planos no acumulado dos oito primeiros meses do ano foi de 10,23%, porcentual que representa praticamente o dobro da meta atuarial do período, de 5,16% - equivalente à variação do INPC + 6%. As aplicações em renda variável tiveram ganho médio de 11,17%, acima do Ibovespa médio (9,23%), enquanto a renda fixa trouxe retorno de 9,79%. Para o fechamento do ano, a Abrapp projeta um retorno médio de 18,82% para a carteira dos fundos de pensão - 28,87% nos portfólios de renda variável e 14,42% nos de renda fixa -, frente a uma meta de 8,65%.