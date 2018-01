Fundos de Pensão: Fraga estuda propostas O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que o BC está compilando as sugestões apresentadas durante o processo de audiência pública para o aperfeiçoamento da resolução 2720, que trata, entre outros assuntos, dos limites de investimentos dos fundos de pensão. A idéia, segundo Fraga, é elevar o limite das aplicações dos fundos em ações de empresas que apresentem boa governança. Fraga informou que pretende levar o texto da nova resolução para ser votado na reunião deste mês do Conselho Monetário Nacional (CMN). Falando sobre a CPMF, o presidente do BC disse que a idéia do governo é de encontrar alternativas para poder eliminar esse imposto no futuro, que é prejudicial ao mercado de capitais, de acordo com Fraga.