Fundos de Pensão: governo liqüida Saneprevi O ministro da Previdência Social, Waldeck Ornélas, e o governador do Mato Grosso, Dante de Oliveira, decidiram liquidar a Saneprevi, fundo de pensão dos funcionários da empresa de saneamento do Estado. Isto porque, segundo informações da assessoria de imprensa do Ministério, o serviço de saneamento foi municipalizado e a empresa será extinta. Já nesta semana, a Secretaria de Previdência Complementar e o Saneprevi vão iniciar o processo para a liquidação.