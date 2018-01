Fundos de Pensão: informações sobre corretoras A partir de hoje, todos os fundos de pensão terão de informar mensalmente à Secretaria de Previdência Complementar (SPC) sobre as corretoras com que estão trabalhando e que taxas de corretagem estão aplicando. A decisão foi anunciada hoje pelo ministro da Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornelas, que participa de reunião com gerentes do INSS. Ontem, o ministro havia anunciado intervenção no Fapece, fundo de pensão dos funcionários da Emater, e nomeado um diretor-fiscal para o Corsan, fundos de pensão dos funcionários da Companhia Riograndense de Saneamento. "Vamos divulgar todos esses dados na Internet para o acesso dos participantes de fundos de pensão. Se o fundo não dá as informações, nós daremos. Vamos abrir a caixa-preta dos fundos de pensão", afirmou o ministro. Ornelas disse ainda que vai exigir a realização de auditoria externa independente aos fundos que têm ativos mais elevados. Segundo ele, é preciso que haja uma avaliação dos investimentos. "Estamos estabelecendo critérios e procedimentos que vão exigir um patamar mínimo dos fundos nas suas aplicações. Vai haver uma política rigorosa da SPC em relação à transparência dos fundos de pensão." De acordo com o ministro, a SPC vai exigir indicadores de desempenho mensais dos fundos de pensão.