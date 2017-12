Fundos de Pensão: nova resolução em audiência A secretária de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, Solange de Paiva Vieira, informou que a nova resolução com regras para os fundos de pensão definirá limites para investimentos dos fundos de pensão em papéis de sua patrocinadora. "A resolução entra em audiência pública na segunda-feira", disse. Solange de Paiva não quis adiantar nenhum outro ponto da nova resolução. A secretária assinou, em nome da Secretaria de Previdência Complementar, um acordo de cooperação técnica, com o objetivo de unificar critérios contábeis, com a Associação Nacional dos Contadores das Entidades de Previdência Privada, no Rio de Janeiro.