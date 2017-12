Fundos de pensão são multados pela Receita Os fundos de pensão vão travar outra batalha contra a Secretaria da Receita Federal por causa de autuações realizadas nas últimas semanas, de cerca de R$ 4 bilhões, relativas ao não recolhimento das contribuições sociais dos últimos cinco anos. Foram multados seis grandes fundos de pensão, entre eles a Previ (do Banco do Brasil), Funcef (da Caixa Econômica Federal), Centrus (do Banco Central) e Petros (da Petrobrás). Os quatro representam 80% do total da multa. A Receita não concorda que as entidades sejam imunes à contribuição social e sabe que a briga vai ser grande e, certamente, terminará na Justiça. A notificação, entregue agora, garante que a dívida possa ser cobrada no futuro. Sem ela, a dívida não pode ser cobrada passados cinco anos. Os fundos de pensão têm um aliado. A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) estuda formas de esclarecer os conceitos usados nos balanços das entidades. A negociação, mais tarde, será feita pelo ministro da Previdência Social, Roberto Brant, diretamente com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Para o secretário interino de Previdência Complementar, José Roberto Savóia, a multa foi aplicada sobre uma base de cálculo incorreta. A Receita, explica, equiparou o superávit da entidade ao lucro de uma empresa e aplicando a alíquota de contribuição sobre esse superávit. Os técnicos da secretaria alegam que a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não incide sobre os fundos de pensão que, por lei, são entidades sem fins lucrativos. Além disso, segundo os técnicos, o superávit não significa dinheiro de fato em caixa. As entidades colocam nessa rubrica contribuições a receber e dívidas das patrocinadoras. A tendência dessa conta, que a SPC prefere chamar de perdas e ganhos, é a de zerar ao longo do tempo, porque o dinheiro é usado no pagamento das aposentadorias e pensões. Reações O presidente da Funcef, Edo Freitas, já avisou que vai recorrer. Com um patrimônio de R$ 9,3 bilhões, a entidade tem um superávit de R$ 2 bilhões. A Centrus, do Banco Central, confirmou ter sido intimada pela Receita Federal em 28 de junho. A notificação, referente à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), soma R$ 768,7 milhões - 17% do patrimônio da entidade. No comunicado aos participantes, a Centrus afirma serem descabidos os argumentos da Receita Federal, que equipara a entidade a uma instituição financeira. A Centrus se reafirma como entidade sem fins lucrativos e sem faturamento que sirva de base para cálculo de contribuições. A Previ confirmou ter sido notificada pela Receita Federal, mas não revelou valores. A diretoria da instituição ainda vai decidir se recorre ou não da multa.