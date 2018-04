Fundos de pensão são nacionalizados O governo argentino aprovou ontem a lei de nacionalização dos fundos privados de pensão, que põe fim ao sistema de aposentadoria por capitalização, criado em 1994 no mandato de Carlos Menem. "É a melhor notícia para trabalhadores e aposentados", considerou o ministro do Interior, Florencio Randazzo, horas depois de o Senado aprovar o projeto por maioria e após um debate que se prolongou por 12 horas. O ministro disse que a presidente Cristina Kirchner expressou da África, onde está em viagem oficial, sua "satisfação" com a aprovação da lei, que na semana passada recebera o sinal verde da Câmara dos Deputados.