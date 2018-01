Fundos de pensão têm potencial de 4 milhões de associados, diz Abrap O presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Fernando Pimentel, disse que há um potencial de 4 milhões de novos associados para os fundos de pensão, com a entrada em vigor da legislação que possibilita às associações criarem seus fundos. A regulamentação da legislação do instituidor, ocorreu em setembro de 2002 e já começaram a implantar seus fundos de pensão, a Força Sindical, Ordem dos Advogados do Brasil e a Confederação Nacional dos Economistas. Hoje, existem 2,3 milhões de pessoas como participantes e beneficiários da previdência complementar. Pimentel abriu seminário promovido pela entidade no Hotel Meliá sobre "o novo modelo previdenciario brasileiro". Ele disse que a reforma da previdência "se impõe" e é inexorável. Ele defende um modelo básico de previdência universal, com teto e complementação por meio de fundos de previdência. Pimentel afirmou que o principal problema do déficit de R$ 70 bilhões, está no serviço público. Para ele, a aprovação do projeto de lei Nº 9 que cria fundos de pensão para os funcionários públicos, seria uma solução. Ele defende que não haja mudanças nos diretos adquiridos dos aposentados e o regime de transição para quem está na ativa. Pimentel disse também que, todo benefício de aposentadoria integral para os funcionários públicos, deve ser mantido desde que se pague adequadamente por ele.