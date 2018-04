Fundos de pensão terão ranking de rentabilidade O secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, José Roberto Savoia, anunciou há pouco que será divulgado a partir do segundo semestre deste ano um ranking de desempenho de rentabilidade dos 359 fundos de pensão existentes no Brasil. Segundo ele, foram definidos quatro perfis de rentabilidade (alto risco, médio risco, baixo risco e carteiras sem exposição, compostas essencialmente de títulos públicos). "Cada fundo de pensão terá uma classificação conforme o seu perfil de investimento e serão avaliados trimestralmente pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC)", afirmou Savoia, depois de participar de encontro na IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas, em São Paulo. Savoia explicou que, para divulgar o ranking, a SPC padronizou, em conjunto com os fundos de pensão, o cálculo da rentabilidade dos investimentos, ao homogeneizar os critérios de avaliação destas rentabilidades. "Poderemos comparar o desempenho de cada fundo porque de agora em diante os critérios serão os mesmos", garantiu. A intenção de divulgar ranking de performance, segundo Savoia, é de trazer mais transparência ao segmento e fazer com que os participantes (depositários dos fundos) acompanhem de perto a gestão do patrimônio. "A primeira divulgação deverá ser feita no terceiro trimestre", adiantou. Segundo o ministro da Previdência, José Cechin, a meta atuarial de 6% de juros reais ficou em 13,1% em termos nominais em 2001, se considerado o IPC-Fipe. A rentabilidade média nominal dos fundos, no entanto, ficou abaixo de 12%. "Percebemos que o resultado foi prejudicado pelo fraco desempenho da Bolsa de Valores e por outros fatores de crise no ano passado, como o racionamento de energia, a crise argentina, a queda de atividade econômica nos Estados Unidos e os ataques terroristas de 11 de setembro", justificou. "Por isso, decidimos avaliar o desempenho da meta atuarial dos fundos em um horizonte de três anos, minimizando os efeitos conjunturais", complementa. Por esse critério, a rentabilidade acumulada nos três últimos anos, em média, foi de 68,6%. Se considerado o IGP-DI como meta atuarial, o índice dos três últimos anos é de 69,8%. Caso se adote o IPC-Fipe, o índice atinge 43,1%. "Até hoje cada fundo tinha um método próprio para calcular sua rentabilidade. De agora em diante o critério comum corrigirá as distorções", assegura o ministro.