Fundos de pensão: veja a sugestão da Previ Outra proposta apresentada em audiência pública à minuta da resolução do Banco Central (BC) que vai definir regras de investimento para os R$ 125 bilhões em poder dos fundos de pensão foi feita pela Previ - fundação dos funcionários do Banco do Brasil, o maior fundo de pensão e detentor de 26,4% dos recursos do setor. De acordo com o documento apresentado pelo fundo na sexta-feira passada, a principal crítica é que a minuta não leva em consideração a idade dos participantes dos fundos. Ou seja, as novas regras não estabelecem formas diferentes de gestão para fundos considerados mais novos - entrada maior de investidores em relação ao número de benefícios pagos, chamado passivo - e fundos antigos - com passivo superior à entrada de recursos. O documento também destaca que os fundos, principalmente os maiores, como a Previ, terão que fazer muitos e volumosos ajustes no segmento de renda variável e imóveis. Devido ao baixo volume de negócios apresentados nos últimos dias nesses segmentos, técnicos da Previ acreditam que pode haver distorções nas cotações de alguns ativos. Movimentação Para se ter uma idéia, em setembro do ano passado, os ativos de investimentos do fundo somavam R$ 34,57 bilhões, distribuídos em aplicações de renda variável (58,13%); renda fixa (25,12%); operações com participantes (10,50%) e investimentos imobiliários (6,25%). De acordo com a proposta do BC (veja mais informações no link abaixo), a Previ teria que sacar R$ 6,9 bilhões de seus investimentos em ações para adaptar-se aos novos parâmetros. Isso porque, do total de recursos da Previ em planos de benefício definido - em torno de 99% do total do patrimônio -, 58% estão direcionados à renda variável. Pelas novas regras, o limite máximo seria de 38%, considerando que os investimentos não seriam direcionados aos papéis de empresa de nível 1 e 2 e Novo Mercado. Dessa forma, a diferença para a adequação - 20% dos recursos -, que terá que ser realocada, fica em torno de R$ 6,9 bilhões. Novo Mercado Outra crítica da Previ à proposta do BC é referente ao Novo Mercado. Os técnicos afirmam que será praticamente impossível a adaptação no tempo estabelecidos pelas novas regras, já que o Novo Mercado ainda é segmento em formação e precisaria estar consolidado para que fosse tomado como alternativa para alocação de recursos do fundo. Nesse sentido, a proposta da Previ é que a migração dos recursos para o Novo Mercado seja feita de forma progressiva, ou seja, aos poucos, de acordo com a formação e consolidação do segmento.