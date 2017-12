Fundos de pensão vencem batalha contra o Opportunity Depois de quatro anos de guerra declarada, os fundos de pensão Previ, Petros e Funcef conseguiram destituir o Opportunity, do empresário Daniel Dantas, da gestão do fundo CVC Opportunity Equity Partners, que controla companhias como a Brasil Telecom, Telemig Celular e Amazônia Celular. A decisão foi tomada hoje em uma Assembléia Geral Extraordinária (AGE) convocada pelas fundações e o BNDESpar, empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).