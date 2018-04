Fundos de previdência continuam captando Apesar da fuga de capitais dos fundos de investimento nos últimos meses, os fundos de previdência contrariam a tendência e continuam a captar. Em julho, os depósitos foram de R$ 323,07 milhões e, no ano, de R$ 1,506 bilhão. Essa fidelidade do investidor deve-se ao caráter desses fundos, que são procurados como uma garantia para o futuro. De acordo com o relatório diário da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), esses são dos poucos fundos que estão aumento seu patrimônio desde abril desse ano. O professor do Ibmec, Marcelo Guterman, informou que fundos de previdência são, em sua maioria, Planos Geradores de Benefício Livre (PGBL) e que, pelo perfil da aplicação, há uma tendência de permanência do investidor nessas carteiras. "Esse é um dinheiro para a aposentadoria, que é sagrada", disse o especialista. Portanto, segundo ele, é muito mais provável que o investidor não mexa nesse dinheiro por qualquer motivo, mesmo que o mercado esteja turbulento, como nos últimos meses. Guterman explicou que o investidor que coloca seu dinheiro em um fundo de previdência tem se habituado à idéia de que essa é uma aplicação de longo prazo e, portanto, há tempo para recuperação de perdas que ocorrem durante a fase de investimento. "O investidor passou a perceber que só apura uma perda de fato se age de maneira precipitada", afirma. O professor também explicou que esse investimento é bastante recente, com um patrimônio pequeno, se comparado, por exemplo, com o dos fundos DI que, mesmo após contínuos saques, possuem patrimônio líquido de R$ 89,9 bilhões. Apesar da captação positiva, o patrimônio dos fundos de previdência ainda é pequeno, de 2,08% do total dos fundos de investimento. Veja, nos links abaixo, matérias sobre fundos de previdência e suas vantagens e desvantagens. Veja também cartilha com dicas de investimento, análise de carteira de acordo com o perfil do investidor e recomendações de especialistas do mercado.