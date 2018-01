Fundos de previdência têm captação positiva na AL Os fundos de previdência privada mantiveram trajetória de crescimento na América Latina nos 11 primeiros meses de 2002, alcançando um saldo positivo entre aplicações e resgates de US$ 1,06 bilhão. A informação é do relatório "Latin Fund", da Thomson Financial Brasil. O patrimônio dos fundos de investimento da América Latina alcançou em novembro o total de US$ 136,27 bilhões. O Chile, México e Peru asseguraram captação de US$ 4,60 bi no ano. O Chile liderou em crescimento real de captação (51,86%). Segundo a empresa de consultoria, os investidores continuaram cautelosos em suas decisões de investimento no final de 2002. No Brasil, de acordo com a Thomson, os fundos apresentaram decréscimo real de 0,51% em novembro. Os resgates superaram os depósitos em US$ 474,4 milhões. A procura de proteção contra o aumento da inflação fez com que os fundos de renda fixa com objetivo de investimento referenciados a índices de preços fossem os favoritos dos investidores. A captação desses fundos atingiu US$ 303,5 milhões no mês. No sentido oposto, os fundos referenciados ao CDI apresentaram resgates de US$ 336,11 milhões. Ainda de acordo com o relatório, a estabilidade do real frente ao dólar e o comportamento das ações na Bolsa de Valores produziram ganhos de 0,2% nos fundos cambiais e 3,35% nos fundos de ações. Esses fundos não conseguiram atrair os investidores. Nos fundos cambiais, os resgates atingiram US$ 112,6 milhões no mês, caindo sua participação no total abaixo de 2%. Os fundos de renda variável perderam US$ 31,2 milhões. Na Argentina, segundo a Thomson, os fundos não repetiram o bom desempenho dos dois meses anteriores e encerraram o mês de novembro com resgates de US$ 7,8 milhões. Mesmo assim, os fundos de prazo fixo continuaram - num ritmo muito menor - atraindo investidores, e captaram US$ 7,57 milhões.